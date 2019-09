Výstraha ČHMÚ: Ranní mrazy vydrží, bude až sedm pod nulou!

"Ve studeném vzduchu se bude ze střední Evropy zvolna přesouvat tlaková výše k jihovýchodu. V důsledku celonočního vyjasnění a bezvětrného počasí budou teploty ve dvou metrech v noci na zítra a zítra ráno (21.9.) klesat na +4 až 0 °C," napsal ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

U země ale bude ještě o poznání chladněji - mezi mínus dvěma až mínus sedmi stupni Celsia. "Tento mráz může způsobit škody zejména na dosud nesklizených zemědělských plodinách a také na vegetaci, která je citlivá i na krátkodobou teplotu pod bodem mrazu," varují meteorologové.

Výstraha platí pro noc z pátku na sobotu a sobotní ráno - od dvou hodin ráno do osmi. A to pro celou republiku. "Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů," radí ČHMÚ zemědělcům a zahrádkářům.

Podívejte se na ranní předpověď počasí:

Reportér David Pik odstraňujě námrazu z okna auta: