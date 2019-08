Počet lidí s roupy roste! Zákeřný parazit útočí hlavně na ty nejmenší

Svědění konečníku, bolesti břicha, pomočování nebo poruchy spánku. To jsou hlavní příznaky roupů. Nemoc postihuje malé i dospělé.

Roupy měla i šestiletá dcera paní Alice z Ostravska. "Malá to měla asi před půl rokem, bylo to nepříjemné. Nezjistili jsme, odkud to dostala. Hodně ji to svědilo, dostala tabletky," popsala starostlivá matka.



"Ty samice, které žijí v tlustém střevě, vylézají ke konečníku a způsobují svědění," vysvětlila Jana Doležílková z Centra klinických laboratoří.



Nemoc se nazývá i nemocí špinavých rukou. Podle statistik ročně těchto onemocnění přibývá. Loni jich od ledna do července bylo přes tisíc, nejvíce v Olomouckém kraji.



Při nakažení je důležité vyvařování prádla, střídání ručníků, i ložního prádla. Léčbu by měli podstoupit všichni členové domácnosti. Nutné hlavně je dodržovat hygienu. Nejenom tedy koupání, ale po toaletě si umýt ruce a také před jídlem.

