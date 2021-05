Počet mrtvých výrazně vzrostl! V březnu zemřelo historicky nejvíce lidí

V březnu letošního roku zemřelo 16,6 tisíce obyvatel. Podle ČSÚ jde o nové měsíční maximum v počtu mrtvých, kdy tento rekord překonal dokonce lednové historické maximum. V prvním měsíci roku 2021 zemřelo v České republice 15,9 tisíce lidí.



"Stejně jako v úhrnu za celou republiku se březen stal v počtu úmrtí nejtragičtějším měsícem hned v sedmi krajích, a to ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém kraji a v Praze,“ tvrdí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.



V březnu připadlo na 100 tisíc Čechů 155 úmrtí, zatímco v průměrném březnu let 2015-2019 to bylo o 58 úmrtí méně. Nejhorší situace byla v Ústeckém kraji, kde zemřelo 194 lidí na 100 tisíc obyvatel.



Stejně jako v předchozích měsících, také v březnu byli nadúmrtností (což je zvýšený počet úmrtí vůči předpokládané úmrtnosti) nejvíce zasaženi muži. Počet zemřelých mužů ze 100 tisíc stoupl oproti průměrné březnové hodnotě o 74 %, zatímco u žen o 45 %.



Co se týče věku, tak nejvyšší nárůst experti zaznamenali u lidí ve věku od 60 do 79 let, a to o 71 až 77 %. V průměru více než 50 % evidovali nadúmrtnost také u věkové kategorie 40 až 59 let.



"V letošních datech je zřejmý pozitivní vývoj u skupiny nejstarších seniorů ve věku 85 a více let, u kterých se úroveň nadúmrtnosti ve srovnání s podzimem loňského roku výrazně snížila. Zatímco v listopadu byla v porovnání s průměrným listopadem let 2015-2019 jejich úmrtnost vyšší o 80 %, v březnu již jen o 23 %,“ doplnila Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.

