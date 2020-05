Covid-19 pronikl do Bílého domu, Velká Británie se vrací k normálu

Nejvyšší počet obětí hlásí stát New York – více než 27 tisíc. Někteří experti se ale bojí, že by číslo mohlo být vyšší, a to až o 5 tisíc. Za poslední dva měsíce totiž v New Yorku zemřelo podezřele vysoké množství lidí – někteří ale doma a ještě před tím, než stihli být na Covid-19 testováni. Stát tento týden začne s uvolňováním opatření.

"Tím, co jsme udělali, jsme překonali to nejhorší a je čas, abychom začali inteligentně uvolňovat opatření a to od 15. května. To znamená tento pátek. Všechny regiony by se na to měly připravit a stejně tak i lidé," řekl guvernér státu New York Andrew Cuomo.

Nákaza se nevyhnula ani Bílému domu, sídlu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nemoc se potvrdila u tiskové mluvčí viceprezidenta Pence a u osobní asistentky prezidentovy dcery. V západním křídle Bílého domu, kde se prezident pohybuje nejčastěji, je nově nařízeno zakrývat si obličej. Jak prezident, tak viceprezident jsou pravidelně testováni.

"Myslím, že to máme pod kontrolou. Každý den přijdou do Bílého domu stovky a stovky lidí. Je to obrovský komplex, včetně budovy, která je přímo za mnou a kterou všichni dobře znáte. Myslím, že odvádíme dobrou práci s jejím hlídáním," prohlásil Donald Trump.

Plno nejasností stále panuje ve Velké Británii. Premiér Boris Johnson vystoupil v parlamentu, aby objasnil plán, jak bude země postupovat s rozvolňováním opatření. "Lidé by se měli vyhnout veřejné dopravě, jak je to jen možné, protože musíme zůstat u dodržování rozestupů, což nevyhnutelně omezí kapacitu. Místo toho by lidé měli řídit, nebo ještě lépe chodit pešky nebo jezdit na kole," radí britský premiér.

Od středy budou moci lidé venku individuálně sportovat bez omezení, nebo se opalovat. Pokud křivka nárůstu případů nebude výrazně růst, od června by se děti mohly vracet do škol a otevřít by se mohly i první obchody. Britské restaurace ale pravděpodobně zůstanou zavřené až do července.