Počet obyvatel je nejvyšší od konce války! Může za to převážně migrace

"Na zvyšujícím se počtu obyvatel České republiky se podílí převážně zahraniční migrace. Ta loni zajistila 38,6 tisíce nových obyvatel z celkového přírůstku 39,7 tisíce osob. Přirozená měna tak přispěla k růstu populace pouze z 3 %," upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Nejvyšší přírůstek stěhováním byl evidován u občanů Ukrajiny (13,2 tisíce) a Slovenska (5,2 tisíce).

Během loňského roku stoupl počet seniorů na 2,09 milionu. Obyvatel Česka totiž přibývá zejména ve věkové skupině 65 a více let. Dětská populace ale také vzrůstá, od roku 2008 se zvýšila na 1,69 milionu obyvatel.

Naopak od roku 2009 klesá skupina lidí v produktivním věku. Na konci roku 2018 čítala 6,87 milionu osob, meziročně o 29,1 tisíce méně. "Průměrný věk obyvatel Česka plynule roste od počátku 80. let 20. století a loni činil 42,3 let. Na 100 dětí do 15 let věku připadlo v minulém roce 123 seniorů ve věku 65 a více let," říká Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky.

Nárůst zaznamenal také počet sňatků – v loňském roce bylo uzavřeno 54 470 manželství, to je nejvíce za posledních 10 let. "Většina svatebních obřadů se konala od června do září. Nejvíce jich bylo v červnu -10 717 a v srpnu 10 638. Muži uzavírali první sňatek v průměru ve věku 32 let, ženy téměř ve 30 letech," uvádí Jana Křesťanová z oddělení demografické statistiky ČSÚ. I když přibývá manželství, klesá rozvodovost. Vloni bylo rozvedeno 24 313 manželství, nejméně od roku 2000.

V roce 2018 se v České republice narodilo méně dětí, než v roce 2017. Plodnost však rostla v posledních sedmi letech každým rokem až na současných 1,71 dítěte na jednu ženu. Vyšších hodnot bylo dosaženo naposledy na počátku 90. let minulého století. Průměrný věk matky při narození dítěte loni činil 30,1 let, při narození prvního dítěte 28,4 let.





Počet zemřelých se mezi roky 2017 a 2018 zvýšil o 1,5 tisíce na 112,9 tisíce. Jednalo se o nejvyšší počet zemřelých od roku 1996.