Počet případů nákazy roste. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji

Hygienici stále častěji zaznamenávají výskyt koronaviru mimo ohniska. Nákaza nově propukla třeba ve dvou domovech důchodců v Havířově a v Bohumínské nemocnici.

"Měli jsme pozitivní dva zaměstnance a dva naše klienty. V úterý proběhlo testování jak klientů, tak zaměstnanců s tím, že výsledky budou známy buď ve středu nebo ve čtvrtek," řekl Milan Dlábek, ředitel domova seniorů Helios.

"Nakažený je pouze jeden zaměstnanec nemocnice a zůstává v domácím léčení," informoval ředitel Bohumínské nemocnice Svatopluk Němeček.

"Dostali jsme přípis od Krajské hygienické stanice v Ostravě o opatřeních, které máme zavést. Ta opatření z 99 procent byla zavedena už od začátku března," dodal Dlábek.

Ve středu by mělo skončit testování zaměstnanců OKD. Hygienici zatím zaznamenali 11 pozitivních.

"Ve středu se odběrové místo přesune na Důl ČSA, kde testem projde posledních 200 důlních zaměstnanců, kteří se starají v době odstávky těžby o bezpečnost dolu," řekla Naďa Chattová, mluvčí OKD.

Třeba Krnovsko má pouze jeden případ nákazy koronavirem, a to i přes to, že řada obyvatel zde jezdí za nákupy nebo prací do Ostravy. "Tady to není tak obydlené, pochopitelně, když je tady méně lidí, tak to riziko je menší," svěřil se TV Nova jeden z dotazovaných místních.

Nízká míra nákazy vrtá hlavou i epidemiologům. "V regionu není tolik zaměstnavatelů zahraničních pracovníků. Tím pádem je kontakt poměrně krátkodobý, když lidé z Krnovska jedou například na nákup," tvrdí epidemiolog Rastislav Maďar.

"Já jsem inicioval otevřený dopis ministrovi zdravotnictví a ředitelce krajské hygieny, ten dopis budeme odesílat ve středu a aktuálně tam máme 60 starostů, kteří se k dopisu připojili. Budeme požadovat, aby hygienici přehodnotili rozhodnutí a opatření," prohlásil starosta Krnova Tomáš Hradil.

Krajskou hygienickou stanici chce zažalovat platforma Iniciativa kultura, která sdružuje organizátory akcí a žádá zrušení omezení, která hygiena vydala minulý pátek.