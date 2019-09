Migranti našli další cestu do EU. Čech Pavel popsal, jak se chrání hranice

Do médií se dostal příběh skupiny migrantů zadržených speciálním týmem pohraniční stráže, který v Albánii funguje od května. Hranicí hlídá i deset českých policistů. Mezi nimi je Pavel, který popsal, jak proti nelegální migraci čeští policisté pomáhají bojovat.

Afghánec Hidaja Salah překonal řeckou hranici se skupinou osmi dalších migrantů - dostali se do vyprahlých hor jihovýchodní Albánie. Najednou je oslepila policejní auta. Migranti doufali, že budou pokračovat na západ směrem k zemím EU, ale jejich cesta skončila v Albánii. "Zkusíme to znovu," říká dvacetiletý Salah pro France 24.

Salah a osm mužů z Egypta jsou součástí rostoucího počtu migrantů, kteří se snaží dostat na Balkán z Řecka. Míří do Albánie a Černé Hory, aby se dostali do Evropské unie. Od května jsou jejich cesty mnohem složitější, protože EU vyslala svou pohraniční agenturu Frontex do Albánie, aby pomohla hlídat 350 kilometrů dlouhou hranici s Řeckem.

Chudá a hornatá země se stala klíčovou zastávkou pro migranty od té doby, co byla na počátku roku 2016 přerušena cesta přes sever Balkánu. "Od té doby stoupá oblíbenost téhle trasy," řekla Aida Hajnajová, zástupkyně generálního ředitele albánské policie.

Nová cesta se vine přes Albánii, Černou Horu a někdy i Bosnu. Migranti často míří do vybraných zemí přes Chorvatsko. V posledních třech měsících bylo v Albánii zadrženo 2 310 migrantů. V roce 2018 zadrželi 882 lidí za 12 měsíců. V roce 2017 jich dopadli jen 206.

Salah se spojil s dalšími migranty v Turecku a Řecku, kde zůstali v přeplněném táboře Moria na ostrově Lesbos. "Bylo to horší než peklo, které jsme žili v našich zemích," řekl osmnáctiletý Egypťan jménem Ahmed.

Poté, co se pokusili vydělat nějaké peníze na Krétě prací na farmě, vyrazili pěšky. Nyní čekají v Albánii a plánují, co udělají dál. Salah říká, že ještě nemají na mysli konkrétní evropské město, jen doufají, že najdou "lepší a bezpečnější život, který bude i zároveň důstojný."

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž v květnu zahájila v Albánii svou první společnou operaci na území nečlenské země Evropské unie. Společná operace agentury Frontex s Albánií je vůbec první mimo území EU.

"Terén je zde opravdu obtížný a na jeho pokrytí potřebujete hodně zdrojů," řekl Dominik Matiske, německý důstojník agentury Frontex, který pomáhá s pohraničními hlídkami.

Dominik Matiske sleduje spolu s dalšími důstojníky ze zemí EU dalekohledem oblast Kapshtica, která je hlavním přechodem pro migranty přicházející z Řecka. Hranicí hlídá i Čech Pavel Dolezal. V nedaleké dodávce monitoruje obrazovku s termovizí, která dokáže detekovat těla.

"Pokud spatříme migranty, pošleme informace našim albánským kolegům, kteří volají hlídku," popsal Čech. Podle policistiky Hajnajové jejich pomoc "zlepšila správu nelegální migrace a posílila bezpečnost hranic".

