Počet zdravotníků s Covid-19 strmě stoupá. Expert popsal, co čekat dál

"Počty nakažených zdravotníků nadále rychle rostou. Za poslední týden se počet aktuálně nemocných lékařů zvýšil o 426, zdravotních sester o 846 a ostatních zdravotníků o 703," informoval na webu České lékařské komory (ČLK) její prezident Milan Kubek.

Jde skoro o stoprocentní nárůst za jediný týden - zatímco v sobotu 3. října úřady evidovaly 575 aktuálně infikovaných lékařů, tuto sobotu už to bylo 978. U sestřiček je za stejné časové období skok z 1016 případů na 1862, u ostatního zdravotnického personálu z 889 nemocných na 1592.

Jen v pátek 9. října testy odhalily virus nově u 124 lékařů. Pro srovnání - od 1. do 10. září se nakazilo celkem 85 lékařů. Není proto divu, že aktuální vývoj velmi znepokojuje prezidenta ČLK Kubka.

Podívejte se, jak stoupají počty nakažených zdravotníků:

"Selhává trasování, testovat se nechávají především ti zdravotníci, kteří na sobě nemoc cítí, ti bezpříznakoví unikají," má jasno. A i kdyby ti bez symptomů chtěli dál pracovat, zákon jim to podle Kubka neumožňuje.

Pokud se nárůst zdravotníků s Covid-19 nepodaří zarazit, hrozí podle Kubka velmi brzy vážné potíže. "Pokud by to dál rostlo každý týden na dvojnásobek (podle dat bylo v sobotu celkem nakažených asi 4500 zdravotníků), máme tu za 14 dní 20 tisíc nemocných. To je obrovské číslo, které už ochromuje provoz zdravotnictví," varuje Kubek.

Hrozbou pro zdravotnický systém je i přetížení kapacit nemocnic, jak upozornil v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve vysílání Rádia Impuls. "Lékař by se musel rozhodovat, koho připojí na ventilátor a koho ne. Snažím se lidem vysvětlit, že to není žádná legrace a že jsme 14 dní před kolapsem," prohlásil Hamáček.

Počet nově nakažených zdravotníků minulý týden:

Podle Kubka je problém i v tom, že i když v Česku pracuje celkem 40 tisíc lékařů, zdaleka ne všichni se dokáží starat o pacienty ve vážném stavu. "Na JIP se o ty lidi musejí starat lékaři, kteří s tím mají zkušenost, těžko to zvládne očař nebo kožař," má jasno Kubek.

Situace je podle prezidenta ČLK mimořádně vážná, k opatřením se prý přistupuje pozdě. "K lockdownu (úplnému omezení života) stejně dojde, ale čím déle to bude trvat, tím víc lidí umře," prorokuje Kubek.

Jedním dechem ovšem dodává, že pokud vláda přistoupí k úplnému zavření základních škol, může to ve zdravotnictví způsobit další problémy, protože mezi lékařkami a setřičkami je spousta mladých maminek, které by opět musely řešit hlídání svých ratolestí.

Počty nemocných zdravotníků rostou dlouhodobě. Více v reportáži: