Počítač předběhl lékaře, rakovinu prsu pozná lépe než oni!

Umělá inteligence dokáže ze snímků diagnostikovat rakovinu prsu přesněji než lékaři. Tvrdí to alespoň nová studie publikovaná v prestižním vědeckém magazínu Nature.

Mezinárodní tým výzkumníků, mimo jiné z institutu Google Health a univerzity Imperial college v Londýně, navrhl a vytrénoval počítačový program s pomocí rentgenových snímků bezmála 29 tisíc žen.

A algoritmus následně podle BBC předčil při čtení takzvaných mammogramů šest lékařů. A dosáhl stejně dobrých výsledků jako dvoučlenné lékařské týmy.

A narozdíl od lidí se umělá inteligence neunaví. A to by podle expertů mohlo zlepšit detekci nádorů. Testovaný algoritmus byl oproti lidským doktorům mírně handicapovaný tím, že narozdíl od nich neznal zdravotní stav pacientek, vycházel pouze ze samotných snímků.

"Náš tým je velmi hrdý na výsledky, kterých se nám povedlo dosáhnout. Ukazují, že jsme na dobré cestě vyvinout nástroj, který dokáže pomoct lékařům s větší přesností určit rakovinu prsu," těší Dominika Kinga z institutu Google Health.

Zatím se každopádně nepočítá s tím, že by počítač diagnostikoval nádory sám, vždy má nad sebou mít lidského lékaře. Algoritmus by nicméně v případě, že projde do ostrého provozu, měl snížit objem práce, který se na doktory valí.