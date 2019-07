Počítač při simulacích posílal 737 MAX k zemi. Boeing ví, kde je chyba

Zkušebním pilotům amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) se během pokusu na simulátorech Boeing 737 MAX svévolně sklopil nosem k zemi, což by u skutečného letu mohlo vést k tragédii. Porucha navíc nesouvisí se systémem MCAS, kterému jsou přisuzovány dvě tragické nehody, po nichž dostal typ celosvětový zákaz létat. Přesto to je ale pro Boeing pozitivní zpráva, protože to naznačuje, že závada je opravdu jen v softwaru letadla.

Závadu odhalili zkušební piloti minulý měsíc. Návrat stroje, který byl nejrychleji prodávaným modelem amerického výrobce, se tak opět odložil na neurčito. A to Boeing doufal, že jej stihne dostat do vzduchu ještě v létě. Podle agentury Bloomberg navíc porucha nesouvisela se systémem MCAS, jemuž jsou dávány za vinu pády letadel indonéských a etiopských aerolinií.

Podle Bloombergu, jehož reportéři mluvili s lidmi, kteří se pokusů na simulátorech účastnili, nový problém nastal ve chvíli, kdy byl palubní počítač zaplaven chybnými daty. V tu chvíli letadlo několikrát prudce a agresivně počítač poslal nosem k zemi. Piloti vypověděli, že za reálného letu by posádka nemusela nečekaný manévr zvládnout.

Možnost podobného selhání vyhodnocoval Boeing ještě před zavedením typu do provozu. Tehdy ale uvedl, že piloti jsou schopni za letu poruchu vyřešit vypnutím motoru, který pohání horizontální stabilizátor. Testována byla na simulátorech i přesto, že za celou dobu, co je Boeing 737 MAX v provozu, ji piloti nikdy nezaznamenali. FAA nařídila výrobci, že ji před návratem typu do provozu musí vyřešit. Piloty také překvapilo, jak velký problém pro ně byl závadu řešit.

Přesto, že se při testech tento problém objevil, je to pro Boeing v podstatě dobrá zpráva. Potvrzuje to jeho tvrzení, že problém je v softwaru letadla a ne v hardwaru, což bude jednodušší a méně nákladné odstranit.

Podle výkonného ředitele Boeingu Dennise Muilenburga bude mít společnost řešení připravené snad do konce září. Zdůraznil ale, že se termín může změnit. Největší americké aerolinie jej již vyškrtly z letových řádů až do konce roku. České Smartwings, které ve chvíli, kdy byl typ uzemněn, měly ve flotile 7 letadel a do začátku léta počítaly se 16 stroji, před časem uvedly, že s nimi nepočítají až do konce prvního čtvrtletí příštího roku.

Letouny Boeing 737 MAX dostaly celosvětový zákaz létat po nehodě stroje Ethiopean Airlines po startu z Addis Abeby. Předtím se už zřítil jiný stroj provozovaný společností Lion Air. Nehody spojuje to, že se staly krátce po startu.