Počty nakažených covidem klesají. Rozvolňuje Rakousko i další státy

Ve velkém ve středu rozvolňuje Rakousko. Provoz zahájí hotely, kde se budou moci ubytovat i návštěvníci ze zahraničí, restaurace otevírají vnitřní prostory a povolené budou kulturní akce.



Zahrádky restaurací a kaváren se poprvé od konce října otevírají také ve Francii, jejich kapacita ale bude omezená na 50 procent. "Budeme muset dodržovat velmi přísná opatření, jako jsou rozestupy nebo limity na počet zákazníků na zahrádkách. Podobné to asi v budoucnu bude s vnitřními prostory. Je to pro nás komplikace, ale nařízení budeme respektovat, protože chceme mít otevřeno delší dobu," popsal majitel restaurace Jérôme Haeffelin.



Francie otevírá také muzea, kina nebo divadla. Rozvolňuje také Nizozemsko, kde se otevírají zábavní parky, zoologické zahrady a venkovní bazény.



Téměř do normálu se už život vrátil ve Velké Británii, restaurace a bary tam mají od tohoto týdne otevřené i vnitřní prostory.



"Konečně můžeme dovnitř do restaurací. Ukážeme, že je to bezpečné. Restaurace a bary jsou na to připravené a my chceme, aby se tu každý cítil bezpečně. Chceme si to užít, ale zároveň musíme být zodpovědní," prohlásila obyvatelka Londýna Bev Elliottová.



V Británii se situace zlepšuje i díky postupujícímu očkování. Země se ale začíná obávat indické mutace, která se v některých oblastech šíří. Denní počty nově nakažených se v Británii už měsíc drží okolo dvou tisíc. Zatím není jisté, jestli země v červnu podle plánu uvolní i zbylá opatření.