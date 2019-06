Pod Atlantikem našli obří masu vody! Naplnila by miliardu bazénů

Kousek od severovýchodního pobřeží USA našli vědci pod Atlantikem obří masu sladké vody – tak velkou, že by mohla naplnit miliardu olympijských bazénů. Objev by mohl do budoucna pomoci s nedostatkem pitné vody na Zemi.

Voda se pod Atlantickým oceánem nachází v útvaru zvaném zvodeň, což je vrstva podzemní vody v hornině. Útvar se táhne po pobřeží amerického New Jersey a obsahuje nejméně 2 800 kubických kilometrů vody. Dosud jde o vůbec největší nalezený zvodeň na planetě, píše web americké televize CNN.

If you dive deep enough off America's northeast coast you'll find something surprising under the Atlantic Ocean: freshwater. https://t.co/uKMwE6c58s — CNN (@CNN) June 27, 2019



Objev by mohl do budoucna pomoci s akutním nedostatkem pitné vody, který vědci očekávají kvůli neustále zvyšujícímu se počtu lidí žijících na Zemi. Voda z útvaru by sice mohla být pitná, musela by ale ještě projít procesem odsolení, protože se lehce míchá se slanou vodou z oceánu.



Zvodeň objevili vědci z americké Kolumbijské univerzity a Oceánografického institutu Woodse Holea v poměrně překvapivé lokalitě. Běžně se v ní totiž těží ropa.