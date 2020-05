Pod jezem uhynuly tisíce ryb, rybáři viní elektrárnu. Ta nařčení odmítá

"Je nám do pláče, léta vysazujeme ostroretku. Když konečně vyrostou do generačních ryb, tak dojde k úhynu a práce se zmaří," řekl Jan Pohl z Českého rybářského svazu. Mezery mezi kameny se staly pro ryby nezdolatelnou pastí. Voda odtekla a i ty největší a nejsilnější kusy neměly dost síly, aby se dostaly zpátky do řeky.

Brzy se tak pod jezem linul zápach z tlejícího masa. Jde o masivní úhyn. "Došlo k němu na základě nedostatku kyslíku ve vodě," popsal situaci ředitel České inspekce životního prostředí Hradce Králové Lukáš Trávníček. "Uhynuly asi čtyři metráky ryb," doplnil jeden z rybářů.

V Čechách byl sice tento druh vysazený na mnoha místech, jejich hejna ale zatím nejsou příliš početná. O to větší tragédie to pro chovatele je. "Rybáři tvrdí, že škody půjdou do stovek tisíc korun. Jeden takový kus má totiž v sobě až sto tisíc jiker," vysvětlil Pohl.





Podle rybářů je na vině správce tamní elektrárny. "Zůstaly v podjezí vinou špatné manipulace na jezu. Měli by pořád myslet na to, že voda není jen pro energii, ale taky je to biotop. Tak by se měl elektrárník chovat," myslí si rybáři.

Správce elektrárny ale vinu odmítá, s výškou hladiny prý nemanipuluje. "My jsme žádné pochybení neprovedli. Minulý týden teklo vody víc úplně přirozeně, ryby se tam pak nachytaly," tvrdí. "Je žene ten rozmnožovací pud, nedokázaly se pak stáhnout z podjezí," stojí si za svým rybáři.

Případ už řeší i Česká inspekce životního prostředí. "Prošetříme, zda elektrárna nemá povinnost omezit výkyvy v hladině toku v rámci vytírání ryb," potvrdila. Pytle se mrtvými rybami rychle plnily a nakonec skončily v kafilérii. Zachránit se rybářům podařil jen zlomek ostroretek.