Pod peticí Několik vět byly podepsány tisíce lidí, televize i noviny mlčely!

"Chtěli jsme se opět podívat na situaci na hraničních přechodech a využít na cestu z Prahy tam vrtulník, mlha nám ale let překazila, také další informace připravila bratislavská redakce," hlásala 4. listopadu 1989 Československá televize.

Čtvrtého listopadu roku 1989 se toho v Československu ale dělo daleko více. Jenže ani Rudé právo o těch nejdůležitějších událostech nepsalo. "Mezinárodní postavení československé ekonomiky před válkou a nyní," stálo v titulcích tehdejších novin.

"Rudé právo bylo režim, šéfredaktor Rudého práva byl bez výjimky členem ústředního výboru komunistické strany Československa. To, co se bude psát v Rudém právu, se řešilo na ústředním výboru nebo v předsednictvu komunistické strany," popisuje Michael Žantovský.

Režimem v té době otřásaly desetitisíce podpisů pod peticí Několik vět. Zdaleka ji nepodepisují jen disidenti, přibývají jména známých osobností i obyčejných lidí. Ti požadují, aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové. Chtějí také, aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.

"Těch několik vět bylo velmi jednoduchých. My jsme chtěli, aby to bylo na stránku, aby lidé neměli problém s tím listovat. Pustili jsme to po kamarádech a po zahraničních vysílačkách do pléna tak, aby to lidé mohli podepisovat," vysvětluje Alexandr Vondra.

"Na revolučního lídra z mého pohledu Václav Havel nevypadal, to vám teda musím říct. Nosil svetr a měl takovou zvláštní mluvu. Tenkrát ještě dost ráčkoval a byl takový demokrat," doplnil Michal Horáček.

V Brně a Písku se objevily nápisy hrubě urážející generálního tajemníka ÚV KSČ, podobná slova se pak začínají objevovat stále častěji. V divadlech místo představení probíhají diskuse o politice.