Pod vinicí v jižní Itálii byla objevena mozaikovitá podlaha z 3. století

V jižní Itálii byla pod vinicí nalezena plně zachovaná mozaikovitá podlaha z Římské vily. Datuje se do 3. století našeho letopočtu. Poprvé si ji archeologové povšimli již v roce 1922, když byla schovaná pod více než metrem hlíny. Skoro o sto let později, v roce 2019, začaly vykopávací práce. Ty ale byly přerušeny kvůli koronaviru. Archeologové se ale na místo vrátili hned jak to bylo možné a už úspěšně pokračují ve výkopech. Podle nich je mozaika pestrobarevná a sestavena z různých tvarů. Tento skvost nacházející se 30 km jižně od Verony, by se veřejnosti, díky své pevné struktuře, mohl brzy zpřístupnit.