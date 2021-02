Ptejte se šéfa senátu Vystrčila! Na Nouzový stav, Babiše i volby

Vláda obešla poslaneckou sněmovnu a – byť na žádost hejtmanů – nynější nouzový stav vyhlásila v rozporu s ústavou. Tak reagoval předseda Senátu Miloš Vystrčil na znovuzavedení nouzového stavu s platností do konce února. Teď uvažuje o stížnosti k Ústavnímu soudu ČR.

"Vláda, pokud potřebuje nouzový stav, si to měla vyjednat v poslanecké sněmovně. Není možné říkat, že se nic neděje, pokud je porušována ústava. To bychom se mohli dostat do banánové republiky," prohlásil druhý nejvyšší ústavní činitel.

"Jestli pan Vystrčil podá žalobu, to není zásadní. Pro mě není zásadní ani debata různých právníků. Ať to řeší odborníci, jestli rozhodne ústavní soud, budeme to respektovat," reagoval na debaty o možné protiústavnosti vyhlášení nouzového stavu předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Co by případně znamenalo, kdyby ústavní soud stížnosti senátorů vyhověl? Jak se změní volební zákon – a stihnou se na něm obě komory parlamentu domluvit včas? A co by zajímalo vás? Ptát se můžete už teď na webu TN.cz – a my se v pořadu Napřímo zeptáme za vás. Sledujte živě pořad Napřímo, dnes od 17:45 v tomto článku.





Lidé vítali předsedu Senátu po návratu z Tchaj-wanu. Podívejte se na reportáž TV Nova: