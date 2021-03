Podání daňového přiznání je snažší, začal fungovat online berňák

"V případě, že využije poplatník jakékoliv formy podání daňového přiznání daně z příjmů elektronickým způsobem, tedy třeba i formou online finančního úřadu, získává prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

V tomto roce tedy až do pondělí 3.května. "Já si myslím, že určitou výhodu to dává především drobným podnikatelům, kteří daňové přiznání podávají třeba kvůli tomu, že mají souběh příjmů ze závislé činnost ze zaměstnání," myslí si daňový poradce.

Do portálu je možné se přihlásit přes občanský průkaz s čipem, mobilní klíč, datovou schránku nebo internetové bankovnictví některých tuzemských peněžních ústavu.

Pokud nic z toho nevlastníte, a přesto chcete odvést daně online, je potřeba získat takzvané digitální ID. To by vám měli vydat na Czech pointu.

"Myslím, že alespoň v tom přehledu o zaplacených daních by to mohlo pomoc. Co mě trochu zklamalo bylo, že ty formuláře pro daňová přiznání fyzických osob jsou pořád stejně zastaralé," uvedl Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Daňové informační schránky využívalo asi 220 tisíc subjektů. Od neděle jich díky novému portálu přibylo dva tisíce. Podle ministryně financí by byl úspěch, kdyby jich bylo dalších 200 tisíc.