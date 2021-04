Podezřelé auto najelo do zábran před sídlem vlády, prohlédl ho pyrotechnik

Nehoda se stala po půlnoci před hlavních vchodem do Strakovy akademie na nábřeží Edvarda Beneše.

Minivan vjel na chodník a pak do kovových zábran, které zamezují přístupu nepovolaných ke vchodu. Zábrany posunulo a zastavilo se. Řidiče zadrželi policisté.

Vozidlo prohlédli pyrotechnici, dorazil i psovod se speciálně vycvičeným psem k vyhledávání zbraní a výbušnin. Nic podezřelého nenašli.

Policie zatím nezveřejnila bližší informace. Ze situace na místě vyplynulo, že to mohla být obyčejná dopravní nehoda, řidič je údajně podezřelý, že jel pod vlivem alkoholu. Nebo se mu udělalo špatně, či měl vůz technickou závadu. Vyloučeno však není ani to, že autem najel do zábran úmyslně a demonstrativně. Proč, to by mělo osvětlit další vyšetřování.

