Podezřelý z vraždy v České Lípě se sám udal policii, hrozí mu až 18 let

„Obviněný na sebe a svůj zločin v den jeho spáchání sám upozornil a krátce na to ho policisté zadrželi,“ prozradila Ivana Baláková z Oddělení tisku a prevence Policie Česká Lípa. Mělo by jít o pětadvacetiletého muže, bývalého partnera usmrcené dívky.



„Po vyhodnocení všech zajištěných stop a provedeném šetření vyplynulo, že obviněný svou bývalou přítelkyni navštívil v úterý 5. listopadu v ranních hodinách v jejím českolipském bytě, kde ji potom fyzicky napadl nožem a způsobil jí smrtelné zranění, kterému na místě podlehla. Následně byt opustil,“ popsala policejní mluvčí.



Poté, co ho vyšetřovatel vyslechl jako obviněného, podal krajskému státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Důvodem byly především obavy z toho, že by se na svobodě trestnímu stíhání nebo vysokému trestu snažil vyhnout.



Motivem činu byly údajně osobní neshody mezi zadrženým mužem a jeho bývalou partnerkou. K její vraždě se policistům sám přiznal. Ze zvlášť závažného zločinu vraždy mu hrozí trest odnětí svobody od deseti do osmnácti let. Násilná smrt mladé ženy je letošní první vraždou na Českolipsku.