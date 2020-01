Podezření na koronavirus na výletní lodi: Nechtějí z ní pustit tisíce lidí

Asi šest tisíc cestujících a další tisícovka členů posádky nemůže zatím opustit loď, kotvící v přístavu Civitavecchia nedaleko Říma. Manželé z Hongkongu, podezřelí z nákazy, byli podle údajů italského webu Ansa.it izolování v palubní nemocnici poté, co se u čtyřiapadesátileté ženy objevily dýchací obtíže a vysoká horečka. Její muž je zatím bez příznaků. Oba již byli vyšetřeni lékařem, a podstoupili testy, vzorky byly odeslány do nemocnice v Římě, výsledky by měly být hotové zřejmě během odpoledne.

Do Itálie pár podle informací zpravodajského portálu Mirror přicestoval v sobotu, z letiště v Miláně pokračoval do přístavního města Savona, kde se týž den nalodili. Do dnešního dne stihla výletní loď zastávku na Mallorce, ve španělské Barceloně nebo francouzské Marseille. Na lodi by mělo být 751 cestujících z Číny a Hongkongu. Zda jsou mezi cestujícími Češi, společnost Costa Cruises, provozující tuto plavbu, na naši výzvu nepotvrdila, informace zatím nemá ani české ministerstvo zahraničí.

Z přístavu Civitavecchia má loď podle plánu vyrážet ve čtvrtek v 19 hodin, v sobotu měla svou plavbu ukončit opět v Savoně nedaleko Janova. Není ale jisté, zda bude mít k další plavbě povolení. V případě, že by se u dvojice Číňanů nákaza potvrdila, mohli by být lékařské kontrole podrobeni všichni cestující.

Někteří z cestujících sdílí fotografie a informace z lodi na sociálních sítích.

Postěžovali si, že informaci o důvodu, proč je na lodi drží, získali až po třech hodinách čekání. Bojí se jít do svých kajut v horních patrech a raději čekají společně na dolní palubě, mnozí posedávají na zemi a na schodech. Najdou se ale i cestující, kteří si dovolenou nenadálou událostí nechtějí nechat pokazit a čas tráví například v palubním bazénu.

Ač nikoho z lodi nechtějí pustit na pevninu, velitel pobřežní stráže Vincenzo Leone sdělil italskému zpravodajskému webu La Repubblica, že "situace je pod kontrolou a v současné době na palubě není důvod k obavám."