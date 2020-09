Podíl pozitivně testovaných roste, kapacitu by mohly posílit lékárny!

Odborníci tvrdí, že je nutné testovat co nejvíc, jenže kapacita už naráží na limity. Před odběrovými místy se tvoří několikahodinové fronty a také laboratoře už nestíhají.

Před odběrovými místy se tvořily dlouhé fronty i v pátek. Navíc vypadl celorepublikový systém elektronických žádanek. A někde se vzápětí délka fronty zdvojnásobila.

Fronty před odběrovými stany jsou ale běžné. Dáno je to jednak nízkou kapacitou odběrových míst, ale i laboratoří. "Vláda zapojuje do páteřní sítě zatím jen státem ovládané a řízené organizace, což může v konečném důsledku způsobit nedostatečnou kapacitu a nepřipravenost na vzrůstající počet nakažených," varuje Kamil Doležel, předseda Asociace laboratoří.

Například Dánsko, které má o polovinu méně obyvatel, provede denně pětkrát více testů než my. "Já si myslím, že testujeme mnohem více než na jaře a kapacity navyšujeme, máme 22 tisíc testů a chceme 25 tisíc," říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Kapacity už nemají ani nemocnice. Například pražská Bulovka bez rezervace už nepřijímá samoplátce, zdejší objem tisíce odběrů za den je už naplněný.

V Praze je celkem 23 odběrových míst, která denně zvládnou provést 6 600 odběrů. Často jsou ale zahlcená kvůli lidem přijíždějícím z okolí.

Do testování by se podle odborníků mohly zapojit i akademické instituce. ODS navrhuje, aby odběry po vzoru jiných států prováděly lékárny. "Lékárny jsou víceméně všude, kapacita by tam byla, lékárníci by se po krátkém zácviku naučili odebírat, problém by to nebyl," má jasno poslanec a lékař Bohuslav Svoboda (ODS).

"Já s tím a priori problém nemám, není to ale tak jednoduché, musí to splnit nějaké požadavky, prostorové, hygienické," reaguje ministr Vojtěch.

V České republice je 132 odběrových míst. O víkendu v Praze vzniknou tři nová. Podle premiéra Andreje Babiše představují 40 procent žadatelů o testy samoplátci. Víc je těch, které na odběr pošle lékař nebo hygiena.