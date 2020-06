Podívejte se, které celebrity vydělávají astronomické peníze

Forbes oznámil, že Kylie Jennerová a Kanye West patří mezi celebrity, které si od června 2019 vydělaly nejvíce peněz. I když se o Kylie tvrdilo, že by mohla být označena za miliardářku, nedopadlo to tak. I díky prodeji podílu ve své společnosti Kylie Cosmetics se její příjem vyšplhal na 590 milionů. Kanye West si přišel na 170 milionů a to hlavně díky botám nesoucím název Yeezy. Obě sumy jsou samozřejmě v amerických dolarech.