Počasí v Chorvatsku: Slunečné počasí přeruší déšť a bouřky!

Chorvatský Státní hydrometeorologický ústav vydal předpověď počasí na celý příští týden. Jak to bude vypadat s teplotou v oblíbených turistických destinacích, se můžete podívat v přehledu TN.cz.

Pro milovníky teplého počasí a sluníčka má chorvatský Státní hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dobré zprávy. Po většinu týdne má být v přímořských oblastech teplo a jasno. Přes týden se může na některých místech objevit déšť a bouřky, ty by však neměly trvat dlouho.



SHMÚ zveřejnil i nedělní teplotu moře, kolem druhé hodiny odpoledne v neděli neklesla ani na jedné měřící stanici pod 22 stupňů, na většině se pohybovala mezi 24 a 26 stupni.



Níže se můžete podívat na týdenní předpověď počasí v pobřežních oblastech Chorvatska. Pro bližší informace můžete nahlédnout i na portál SHMÚ, ty jsou dostupné v chorvatštině a angličtině.



Pazin



V Pazinu a okolí by se měly nejvyšší denní teploty celá následující týden pohybovat mezi 30 a 31 stupni Celsia. Kromě čtvrtka, kdy by se měly objevit bouřky s deštěm, lze očekávat jasné nebo polojasné počasí. V noci by teploty neměly klesnout pod 18 stupňů, obvykle se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni.



Rijeka



Denní teploty v Rijece kromě soboty dosáhnou 30 a více stupňů, nejteplejším dnem bude středa. Bude jasno nebo polojasno, s mírnými přeháňkami ve čtvrtek a bouřkou v neděli. Noční teploty by neměly klesnout pod 20 stupňů.



Zadar



V Zadaru budou nejteplejší první čtyři dny pracovního týdne s maximálními teplotami ke 31 stupňům, v pátek a sobotu začnou teploty klesat, nejvýše se pak dostanou k 28 stupňům. Kromě středy a čtvrtku s polojasným počasím se dá očekávat jasno. Noční teploty po celý týden neklesnou pod 21 stupňů.



Šibenik



Postupné narůstání teplot v Šibeniku dosáhne vrcholu v úterý s maximem okolo 34 stupňů. Poté ovšem začnou teploty padat, v sobotu a v neděli zřejmě nepřesáhnou 26 stupňů. Celý týden má být jasno. V noci se nejvíce ochladí z úterý na středu s 21 stupni, jinak by neměly klesnout pod 21 stupňů.



Split



Nad 30 stupni se budou denní teploty ve Splitu udržovat až do pátku, kdy se nedostanou přes 28 stupňů, podobně tomu bude v sobotu. Ve čtvrtek a pátek se dá očekávat polojasno, po zbytek týdne bude jasno. Nejnižší noční teploty nespadnou pod 21 stupňů.



Makarská



Postupný nárůst teplot na Makarské vyvrcholí ve středu s maximem 33 stupňů, poté začnou teploty až do konce týdne padat, ovšem nejvyšší denní teploty by neměly spadnout po 25 stupňů. Nejnižší noční teploty budou postupně růst, od 22 stupňů z neděle na pondělí po 24 ze soboty na neděli. Celý týden bude jasno kromě čtvrtku a pátku s polojasným počasím.



Dubrovník



Pondělní a úterní maxima s 31 a 32 stupni pak po zbytek týdne spadnou na 26 až 28 stupňů. Celý pracovní týden bude jasno, polojasná obloha by se měla objevit až v noci z pátka na sobotu. V noci by se teploty neměly dostat po 22 stupňů.



Hvar



Od pondělí budou ve Hvaru klesat denní teplotní maxima z pondělních 32 stupňů na sobotních 28 stupňů. Polojasná obloha se za celý týden objeví pouze v noci ze středy na čtvrtek a z pátku na sobotu, jinak bude jasno. V pondělí a úterý klesnou noční teploty k 21 stupňům, jinak by neměly spadnout pod 23 stupňů.





Zde se můžete podívat na mapy s předpovědí pro celé Chorvatsko:

Podívejte se na reportáž TV Nova o chorvatských cenách: