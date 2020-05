Podivné nákupy respirátorů za obří peníze. Zakázky prověří kontroloři

Vypadá to, že nákupy zdravotnického materiálu během koronavirové krize byly více než podivné. Jednotlivé zakázky v nouzovém stavu nemusely projít výběrovým řízením a tak jsou u některých velice zvláštní ceny. Hlavním adeptem na hloubkovou kontrolu Nejvyšším kontrolním úřadem bude ministerstvo zdravotnictví.

Respirátory za 1,2 miliardy korun

Lanškrounská firma LA Factory získala od ministerstva zdravotnictví zakázku snů. Od půlky března měla v Číně nakoupit a ministerstvu dodat zdravotnický materiál za 1,2 miliardy korun.

"Je to jen jakási připravená schránka. Nevykazuje vůbec žádnou činnost. Nemá žádné náklady, žádné výnosy a podle přílohy zveřejněné za rok 2018 neměla ani žádné zaměstnance," řekl portálu Seznamzprávy děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE Ladislav Mejzlík.

I když jednu část objednávky od lanškrounské firmy ministerstvo kvůli nekvalitním respirátorům stornovalo, další obchody za stovky milionů už podle ministerstva proběhly podle zadaných požadavků.

Materiál za 38 milionů pro Středočeský kraj



Také hejtmanka Středočeského kraje má problém. V březnu nečekal kraj na státní dodávky a přes další soukromou firmu objednal roušky a respirátory. Zboží za 38 milionů mělo dorazit do konce března. jenže první dodávka přišla v druhé půlce dubna a na část roušek se stále čeká. Velmi neobvyklá je u nákupu i dohoda mezi krajem a firmou o tom, že se nikdo nedozví, kolik soukromá firma na zakázce vydělá.

Rozdílné ceny



Je jasné, že na začátku krize chtěl ochranu celý svět. I proto stouply ceny do závratných výšek. Přesto je zarážející, že ministerstvo vnitra nakupovalo několikanásobně levněji než ministerstvo zdravotnictví.

"Nějakým způsobem dneska hodnotit, jestli ty nákupy byly v pořádku, mi přijde neobjektivní, my jsme skutečně neměli čas týdny prověřovat všechny firmy," hájí postup ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



"Zakázky vyvolávají pochybnosti, proto jsem podal trestní oznámení, pan ministr by měl vyvodit následky a rezignovat," oponuje šéf lidovců Marian Jurečka.

Zřejmě nejdražší respirátory FFP2 v historii nakoupili lidé z rezortu ministra zdravotnictví 11. března - jeden kus stál neuvěřitelných 1047 korun. Už druhý den ale cena výrazně klesla. Přesto to vypadá, že ministerstvo vnitra nakupovalo zdravotnický materiál v úplně jiné době. Nejdražší respirátory FFP2 nakoupili podřízení ministra Hamáčka v půlce března, jeden stál 83 korun.

Poslanci se ve středu sešli na mimořádné schůzi, aby projednali zákony související s pandemií. Největší rozruch se očekával u vládní novely zákona o veřejných zakázkách. Její schválení by vedlo ke zjednodušení nákupu zdravotnických pomůcek. To však kritizovala opozice i protikorupční organizace. Projednávání bylo nakonec odloženo.

Uzavření smlouvy s dodavatelem co nejrychleji, bez ověření vlastnictví nebo kvalifikace firmy. To může umožňovat novela zákona o veřejných zakázkách, kterou předložilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda zdůvodňuje bleskovou úpravu zákona tím, že potřebuje zjednodušit nákupy ochranných prostředků. To ale kritizuje opozice, novela prý vyvolává až moc pochybností.

"Vláda žádá o bianco šek na to, aby mohla zadat zakázku někomu, kdo je v insolvenci, trestně stíhaný. Tento návrh nelze popsat nijak jinak než slovy zhasněte, chceme krást rychleji," cupuje záměr kabinetu exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Podle protikorupčních organizací by změna zákona mohla způsobit miliardové škody a dokonce ohrožuje bezpečnost České republiky.

"Je to korupční zhasnutí, pokryje to i nákupy z minulých týdnů, vládě to umožňuje zadat zakázku komukoliv," zlobí se ředitel Transparency International David Ondráčka.

Poslanecký klub hnutí ANO se nakonec dohodl na tom, že zákon v legislativní nouzi předkládat na aktuální mimořádné schůzi nebude. Jednat se o něm bude až na té příští, běžné.

Někteří opoziční poslanci už dříve vyjadřovali pochybnosti o tom, zda zakázky na nákup zdravotnického materiálu byly v prvních týdnech nouzového stavu transparentní. Prověří je Nejvyšší kontrolní úřad.

Opozice kritizuje novelu zákona o veřejných zakázkách. Více v reportáži TV NOVA: