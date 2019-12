Podivný přízrak i vzkaz z hlubin vesmíru! Největší záhady roku 2019

Záhadný výbuch na Karvinsku



Záhadný výbuch a otřes zaznamenali lidé i seismologické přístroje na Karvinsku v noci v půlce února. "Byl jsem zrovna v Mošnově. Asi ve 21:45 jsem v dáli uviděl, jak se objevila červená koule nad obzorem. Neviděl jsem žádný meteor jen červenou kouli. Jak rychle se objevila, tak rychle zmizela. Vypadalo to jako výbuch," popsal jeden ze svědků. Podle experta se mohlo jednat o výbuch důlního plynu. Více si přečtěte zde a zde a zde.

Podívejte se na video tajemného výbuchu:



Kamera zachytila podivnou postavu



Když rodiče z amerického Michiganu našli na tváři své roční dcery fialové škrábance, podívali se na kameru, co se stalo. Přístroj v pokoji u dítěte zachytil divný přízrak, který prošel pokojem a malá holčička se dokonce postavila v postýlce a začala se rozhlížet. V domě prý dříve zahynula starší žena i její bratr. Podrobnosti najdete zde.

Podívejte se na záběry tajuplné postavy:



Podezřelý rosol



Podivné želatinové hrudky našel u sebe na zahradě po dešti pan Petr. "Při dnešním dešti se nám po zahradě na trávníku objevila taková zvláštní rosolovitá měkká hmota. Všude je rozesetý takový jako aspik. Není to ani sníh, ani kroupy. Prostě jako když si jdete koupit do obchodu třeba šunkový závitek v aspiku a ten aspik pak rozházíte po zahradě," popsal. Podobné případy se objevily i v zahraničí. Se záhadou si neví pořádně rady ani odborníci, mohlo by se ale jednat o zvláštní druh ledu. Více zde.

Mimozemšťané u Rokycan



Důkaz o mimozemské existenci nebo podivné umění? V polích u Rokycan se v létě objevily záhadné obrazce. Spirála, znamení ryb ze zvěrokruhu a další znak rozvířily mnoho otázek. Další podrobnosti najdete zde.



Vzkaz z jiné galaxie



Zářivě modré a zelené záblesky z vesmírných dálav upoutaly pozornost vědců z NASA. Stopy rentgenových paprsků z galaxie NGC 6946 zachytila sonda nuSTART. Podle odborníků se může jednat o černou díru nebo zvýšenou aktivitu neutronové hvězdy. Někteří laici ale jev považují za snahu o komunikaci mimozemšťanů. Více si přečtěte zde.



Hledač kovů našel tělo



Lidské tělo, které v zemi leželo 15 až 20 let, našel v říjnu v jednom z lesů na Havlíčkobrodsku hledač kovů. Kostra ležela v mělkém hrobě, byly tam zřejmě i zbytky šatů nebo obalu, v němž byla zabalená. Další podrobnosti najdete zde.

Podívejte se na reportáž TV Nova:



Podezřelá nevolnost v supermarketu



Na bolest hlavy a nevolnost si v prosinci začalo stěžovat několik pokladních v supermarketu v Plzni. Na místo zamířili policisté i hasiči a prodejnu evakuovaly. Přístroje však vevnitř nezachytily žádné toxické látky. Více o případu najdete zde.