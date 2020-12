Podle ekonomů v příštím roce zlevní potraviny. Podraží naopak služby

V příštím roce budeme muset při nákupu řady běžných věcí sáhnout hlouběji do kapsy. Podle ekonomů by mohlo podražit ovoce, alkohol, ale například i pohonné hmoty. Na vině je prý hlavně pandemie, která komplikuje přepravu zboží přes hranice. Za některé produkty ale naopak zaplatíme méně.

"To mě nezajímá, chleba levnější nebude" říká se. Právě pečivo by ale podle ekonomů příští rok zlevnit mělo, stejně jako brambory a některé druhy zeleniny.

"Podle všech propočtů bude systém rozvozu vakcín po celém světě trvat rok či dva. To bude znamenat obrovský nárůst poptávky po mrazících kapacitách. A to znamená až přijde léto a lidé zase začnou poptávat zmrzlinu, tak se může stát že i zmrzlina bude zdražovat,“ vysvětlil ekonom Petr Bartoň.

"Více zaplatíme třeba také za ovoce nebo uzeniny. "Zřejmě bude zlevňování telekomunikací. Co se týká dalších služeb, tak ty ale budou spíše zdražovat. Pravděpodobně se budou snažit dohnat ztráty z tohoto roku,“ uvedl ekonom Štěpán Křeček.

Zdražovat budou zřejmě služby kadeřníků, manikérů nebo kosmetiček. Zkrátka všech odvětví, která postihlo koronavirové zavírání. Zdražení bude citelnější kvůli tomu, že ceny služeb v posledních letech stagnovaly.

"Zlevní elektřina, zlevní mírněji plyn. Takže to je pozitivní zpráva. Teplo zůstane zhruba stejné. Naopak bohužel zdraží voda,“ informoval ekonom Lukáš Kovanda.

Ani v oblasti bydlení to s cenami nebude růžové. Uškodilo hlavně to, že odjeli zahraniční dělníci, kteří snižovali ceny stavebních prací. Bydlení tak podraží. Češi si navíc v příštím roce připlatí také za alkohol a tabákové výrobky. Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout například při nákupu lahvového piva.