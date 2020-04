Podle mapy poznáte, která hospůdka má otevřené výdejní okénko

Restaurace jsou zavřené už několikátý týden, a ne každý den se nám chce vařit a chodit na nákup. Mnoho podniků, které dříve nenabízely rozvoz jídla nebo online objednávku, nyní muselo změnit svou strategii – a to jednoduše proto, aby přežily. A možná i vaše oblíbená restaurace, kterou máte hned za rohem tuhle možnost nabízí.

Na podporu restaurací vznikly dvě iniciativy: Vyzvedni si a Kde vaří. Obě nabízejí přehlednou mapku a informace o jednotlivých místech, kde si můžete svou objednávku vyzvednout. Tak proč nepodpořit restaurace v okolí, na které tvrdě dopadla pandemie koronaviru?

Vyzvedni si funguje jako bezplatný objednávkový systém, kde si můžete vybrat z provozoven ve svém okolí. Potom si jen zvolíte z nabízeného menu a jídlo si objednáte. A za pár minut si vše v místě provozovny vyzvednete a zaplatíte. Použít můžete také mobilní aplikaci. Systém funguje po celé republice. Navíc se do něj můžou zaregistrovat podniky i jednotlivci, kteří nabízejí cokoli takzvaně „s sebou“ (třeba jídlo, ale i jiné zboží).







Na stránkách iniciativy Kde vaří najdete přehledné informace o tom, zda váš oblíbený podnik má otevřené výdejní okénko, případně zda nabízí i rozvoz jídla. Na mapce v detailu konkrétní provozovny je uvedeno také telefonní číslo, na kterém si můžete objednat to, na co máte zrovna chuť.





Víte o jakékoli iniciativě nebo aktivitě, která se snaží nastartovat ekonomiku? Máte nápad, jak pomoci lokálním podnikatelům nebo živnostníkům? Dejte nám vědět! Napište nám na nastartujmecesko@nova.cz nebo na Facebook.