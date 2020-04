Podle matematika koronavirus sám zmizí, teorií už ale vzniklo víc

V souvislosti s koronavirem se už objevilo několik zajímavých teorií, ta od izraelského profesora Isaaca Ben Israela tvrdí, že by měl virus po nějaké době sám zmizet. Objevují se ale také naprosto nepodložené zprávy, které mohou být velmi nebezpečné.

Vlády plánují opatření pro další měsíce, vědci zatím urputně pracují na vývoji léků a vakcín, které by si poradily se zákeřným koronavirem. Možná ale zbytečně! Alespoň podle předního izraelského matematika a analytika Isaaca Ben Israela. Podle jeho názoru klesne počet nakažených v postižených zemích po 70 dnech k nule. Jedná se o další z nepotvrzených teorií, které se v souvislosti s pandemií objevily.

Jednoduchá statistická analýza prý ukazuje, že vrcholu šíření dosáhne nemoc Covid-19 po 40 dnech, za další měsíc klesá počet nakažených prakticky k nule. "To se stane bez ohledu na to, kde nemoc udeří, nebo jaká opatření vlády uloží," myslí si profesor Ben Israel.

Opatření vedoucí k ekonomickým ztrátám jsou tak podle něj zbytečné, jako příklad uvádí Taiwan, Singapur nebo Švédsko, kde radikální omezení nezavedli. Všímá si také aktuální situace v americkém New Yorku, který je nejzasaženějším místem.

"Nejnovější údaje z New Yorku jsou přesně v souladu s mými statistikami, které naznačují, že denní počet nových případů dosahuje vrcholu a začíná klesat zhruba po 40 dnech," říká profesor.

Příčinu toho jevu ale nenašel. "Nemám pro něj vysvětlení. Existuje opravdu mnoho spekulací. Může to souviset s podnebím, nebo má virus vlastní délku života," odhaduje Ben Israel.

Jeho analýza je poslední, rozhodně však ne první teorií, která se v souvislosti s šířením nákazy objevila. Podle další rozpracované studie je v zemích, kde se povinně očkuje proti tuberkulóze, menší počet obětí a také menší počet nakažených.

Takzvaná kalmetizace má podle vědců posílit kolektivní imunitu populace. Úmrtnost na nemoc Covid-19 je podle nich téměř šestkrát nižší než tam, kde povinné očkování není. Proti TBC se neočkuje například v Itálii nebo Španělsku, od roku 2010 se plošně neprovádí ani v Česku.

Nepodloženou teorií použil také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V rozhovoru o možném otevření hranic řekl v souvislosti s Německem, že odlišné rasy jsou různě náchylné k tomuto novému onemocnění.

„Prokazuje se, že různé rasy mají různý počet receptorů a ten virus se na několik receptorů váže. V tomto se jedná o spekulace, ale počty zemřelých v Německu napovídají, že by to mohla být pravda. V Česku jsme asi z třetiny Germáni, takže by počty mrtvých nemusely být tak vysoké, jako tomu je například u jižních národů," zadoufal.

Poznatek bývalého šéfa krizového štábu i ostatní informace vycházejí z probíhajících vědeckých výzkumů. Mimo ně se ale stále objevují nejrůznější hoaxy. Ty se studiemi expertů nemají nic společného.

Zdravotnickou roušku nenahradí ubrousek pokapaný octem, materiály použité na iPhonech nejsou odolnější proti viru než na těch ostatních. Fotbalista Cristiano Ronaldo pak jeden ze svých hotelů nepřeměnil na nemocnici pro nakažené. Tyto "zaručené zprávy" sice působí úsměvně, bohužel ale existují i daleko nebezpečnější.

Například v Iránu se na konci března objevila fáma, že alkohol je účinným pomocníkem v boji s koronavirem. Ten je ale v této islámské republice zakázaný, lidé ho tak nakoupili od nelegálních obchodníků, kteří do něj přidávají methanol. Na otravu následně zemřelo přes 300 lidí, téměř tisíc dalších se kvůli falešné zprávě přiotrávilo.