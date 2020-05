Podle mykologů je nejsušší jaro za poslední roky, houby nejsou skoro nikde

Stejně jako jedna vlaštovka jaro nedělá, neudělá jeden deštík z uplynulých dnů houbařské žně. "Letos to jaro je nejsušší za posledních deset let," popsala mykoložka Tereza Tejklová.

Láďa Diviš v uplynulých letech nasbíral touhle dobou na Svitavsku tolik smržů, že to bylo pomalu na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Na jednom místě jich bylo i pět stovek. "Sbírali jsme to s kolegou kolem pětatřiceti minut," popsal Diviš.

Jenže i takový mistr si vylámal zuby a dnes už ví, že k večeři budou místo smaženice špekáčky. Letos už je přitom v lese počtvrté.

Letos houby ještě nebyly. Ideální by bylo aby pršelo soustavně několik dní v kuse. V zimě navíc nebyl žádný sníh a pěticentimetrová vrstva hrabanky je tak vyschlá, že kouskem sklíčka se dá materiál zapálit ve vteřině. V tak vyprahlé zemi vydrží jen skutečně zocelené podhoubí.

Podle mykologů je takové extrémní sucho ve více než polovině lesů. Nejhorší situace je ve východní Čechách, na jihu Moravy nebo na západě Čech. Jestli někde houby rostou, pak je to blízko vody. Na horách sice bylo srážek víc, ale stále tam je poměrně chladno.

Májovky letos vůbec nejsou a když už se někde objeví, tak ta červivost je obrovská kolem 80 až 90 procent. Hlavičky by měly z mechu koukat už i kozákům, křemenáčům či kovářům. Ale i ty jsou zatím vzácné jak lanýže.