Podle opozice je v opatřeních chaos. Vláda reaguje operativně, sdělil Babiš

Opozice přísná opatření schvaluje, vláda prý ale postupuje chaoticky. Například jí vyčítá, že se premiér prý rozhoduje na základě SMS, kterou dostane na tiskové konferenci.

"Jeden den se něco vyhlásí, druhý den se to opravuje, lidé neví, kdy si mají jít nakoupit a tak dále. Já samozřejmě chápu, že vznikají za běhu," sdělil předseda ODS Petr Fiala.

"Je komplikací, když se vyhlásí opatření, kdy mohou nakupovat lidé nad 65 let, pak se to během 24 hodin změní, tak to není jednoduché vykomunikovat," zhodnotil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

"Já jsem předpokládal, a ten krizový štáb měl být zřízen úplně na začátku, že se jede podle nějaké strategie pro podobný typ pandemie, kterou tu vláda má," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"My samozřejmě operativně reagujeme, my jsme ve válce a já si myslím, že naše vojsko funguje velice dobře," reagoval premiér Andrej Babiš.

Situaci zhodnotil politolog Jan Kubáček: "Já si myslím, že premiér doplácí na to, že často se instinktivně řídí náladou ve společnosti a nefázuje to, nepromýšlí to dopředu. Je to prostě první zkušenost, proto to není tak plynulé."

Podle odborníků jsou některá vládní omezení už na hraně ústavy. Vláda to schytala i ve chvíli, kdy do Česka konečně přiletěl speciál s více než milionem roušek na palubě. Podle opozice se okolo toho dělalo zbytečně velké divadlo.

V pátek se ministr vnitra navíc musel omluvit čínské straně za přehmat, kdy policisté v úterý zabavili sedm set tisíc roušek a respirátorů ve skladu v Lovosicích. Ukázalo se, že menší část zásilky byla součástí daru čínského červeného kříže krajanům v Itálii.