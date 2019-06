Podle Trumpa je Měsíc součástí Marsu! Budou se měnit učebnice?

Ještě v květnu Donald Trump hlásil, že se USA znovu podívají na Měsíc, a to do roku 2024. O všem informovala na svém twitteru také NASA. "Chystáme se na Měsíc. Vybudujeme udržitelnou infrastrukturu na podporu misí na Mars a dál. To je to, co stavíme. To je to, pro co cvičíme," uvedla agentura.

O to víc všechny překvapilo, když v pátek prezident napsal, že by se NASA měla věnovat něčemu jinému. "NASA by neměla mluvit o cestě na Měsíc kvůli penězům, které utrácíme. Na Měsíci jsme byli před padesáti lety," napsal Trump na twitteru.

Poté však napsal výrok, který okamžitě obletěl sociální sítě, a někteří nechápali, co tím chtěl prezident říci. "Měli bychom se zaměřit na mnohem větší věci včetně Marsu (jehož součástí je Měsíc," dodal Trump. Všichni se okamžitě začali ptát, jak je možné, že je Měsíc součástí Marsu. Nikdy totiž za to nebyl považovaný.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. ervna 2019

"Na základě záznamu z prezidentské dráhy zde na zemi si nemyslím, že NASA potřebuje, aby jim radil, jak zacházet s vesmírem," reagovala na Trumpův výrok na sociální síti Sam. Přidávali se další. "7. červen se stane dnem, kdy se Měsíc stal součástí Marsu," napsala Heather.

Vesmírná agentura se zatím k jeho výroku nevyjádřila. Podle deníku The Guardian ani Bílý dům nepotvrdil, zda by se Trumpovo prohlášení mělo brát za oficiální a pravdivé.