Podmínky pro zimní sporty se zhoršují. Meteorologové prozradili, kdy nasněží

Do středy byly na horách v polohách kolem 1000 metrů ještě podmínky na běžky, sjezdovky byly většinou také velmi dobře připraveny. Ve čtvrtek ale začal do Čech proudit teplejší vzduch, i ve vyšších polohách proto pršelo. A na výraznější sněhovou nadílku na horách si zřejmě počkáme minimálně do příštího pátku.