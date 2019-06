Podnapilý řidič se srazil s motorkou. Lidé si nehodu natáčeli

Vážná dopravní nehoda se stala v neděli večer při výjezdu z Holýšova na Plzeňsku v zatáčce na silnici I/26. "Osobní vůz, který řídil muž narozený v roce 1974, se střetl s protijedoucím motocyklem, který řídil řidič narozený v roce 1969," popsala pro web Krimi Plzeň policejní mluvčí.

"Řidič osobního vozu měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 0,72 promile," doplnila mluvčí. Přesnou příčinu nehody policie zatím vyšetřuje.

Silný náraz vymrštil motorku na svodidla. Řidič i spolujezdkyně utrpěli vážná zranění, například i otevřenou zlomeninu nohy. Ženu převezl vrtulník v bezvědomí na urgentní příjem Fakultní nemocnice Lochotín. Zraněného muže do stejné nemocnice přepravila sanitka.

"Musím vyzdvihnout naprosto profesionální zásah holýšovských hasičů, kteří byli při této nehodě s velmi vážnými zdravotními následky pro jednoho z postižených na místě během 2 minut. Chlapci smekám!" napsal na facebookové stránce města Holýšov starosta Libor Schröpfer.

Starosta byl ale v šoku z chování svědků nehody. "Nedá mi to si nepostěžovat! Našlo se několik desítek lidí, kteří z přilehlého chodníku sledovali vyprošťovací práce a celé si to fotili, možná i točili. To dle mého překračuje hranice slušného chování. Vzpamatujte se! Tohle není žádné divadlo, žádné kino!" dodal rozhořčený starosta.