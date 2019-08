Koláček má nastoupit do švýcarského vězení. Neposlechnu, vzkázal

"Potřebuji se plně obhájit před českým soudem a očistit své jméno. Nemohu zklamat své přátele, kteří mi věří, a jednoduše odejít do vězení a ukončit celý příběh MUS bez odpovídajícího prozkoumání a vysvětlení," zdůvodnil své rozhodnutí sám Koláček.

Za podvod, porušování povinnosti při správě cizího majetku a praní špinavých peněz byl český podnikatel ve Švýcarsku odsouzen už v roce 2013. Podle rozsudku má strávit ve švýcarském vězení 52 měsíců. Bývalý manažer ale vinu odmítá.

Pokud by Koláček do vězení nastoupil, trestní stíhání v České republice by podle jeho právníků bylo zastaveno. Podnikatel by se tak už nemohl hájit před českými soudy.

"Chci prokázat, že jsem po celou dobu svého působení v MUS jednal v souladu s právem a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Proto ale potřebuji mít možnost se hájit před českým soudem – je to konec konců právo, které vyplývá z článku 40 Listiny základních lidských práv a svobod," dodal Koláček.

Prodej podílu v Mostecké uhelné společnosti schválila v roce 1999 vláda Miloše Zemana. Koláček pak měl podle obžaloby společně s dalšími manažery podvést stát jakožto menšinového akcionáře. Česku údajně způsobili podvodem a zneužitím obchodních informací škodu nejméně 3,2 miliardy korun.

V České republice zahájil pražský městský soud v souvislosti s kauzou MUS hlavní líčení v listopadu loňského roku.

