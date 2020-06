Podnikatel omylem poslal půl milionu finančáku. Úřad je nechtěl vrátit

Nemilé překvapení čekalo na podnikatele při žádosti o potvrzení o bezdlužnosti. Zjistil totiž, že dluží na daních, přestože peníze několik měsíců před tím odešly finančnímu úřadu. A nejednalo se o žádný pakatel, částka přesáhla půl milionu korun.



Okamžitě požádal úřad o převedení částky na svůj daňový účet. Vysvětlil omyl při vyplňování variabilního symbolu a také uvedl, že omylem zaslaná platba přesně odpovídá dani, kterou měl odvést.



"Finanční úřad mu však nevyhověl s tím, že daňový účet, na nějž byla platba omylem zaslána, nevykazuje žádný přeplatek. Omylem zaslanou platbu už totiž finanční úřad započetl na nedoplatky této druhé společnosti," uvedla kancelář ombudsmana, na kterou se podnikatel obrátil.



Podnikatel tak musel daň zaplatit znovu, hrozila mu i exekuce. "Ombudsman dospěl k závěru, že finanční úřad pochybil, když stěžovateli odmítl omylem zaslanou platbu vrátit. Podle daňového řádu má totiž zadavatel platby nárok na její vrácení, pokud prokáže, že platbu uskutečnil zřejmým omylem, a pokud současně nemá žádný daňový nedoplatek," doplnila kancelář ombudsmana.



Případ se dostal i před soudy, které daly muži zapravdu a finanční úřad mu nakonec peníze vrátil. Do budoucna se ale mohou pravidla daňového řádu ještě zpřísnit, novelu nyní projednává Parlament.



"V případech, jako byl tento, už by však podle této novely nebylo možné omylem zaslanou platbu vrátit, pokud by měl chybný příjemce daňové nedoplatky. Plátci, který se spletl, by tak nezbylo nic jiného, než žalovat toho, na jehož daňový účet byla platba omylem zapsána, pro bezdůvodné obohacení a tímto způsobem se domáhat vrácení peněz," vysvětlila kancelář ombudsmana.