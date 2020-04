Podnikatelé kritizují vládní plán! Co má být jinak? Odpoví Dlouhý

"Tento scénář jsme připravovali několik dní a jsme jednou z prvních zemí v EU, která s ním přichází. Ostatní země zatím spíše spekulují. Snažili jsme se udělat vyvážený mix, který, dopředu říkám, není spravedlivý," prohlásil na úterní tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podle některých ekonomů a podnikatelů ale nejen, že není spravedlivý, je navíc pomalý a přináší víc otázek než odpovědí. Proč se například mohou otevřít zahrádky a prostor restaurace nikoliv, ačkoli právě tam je počet hostů více pod kontrolou? A bude na těch zahrádkách možné vůbec pít a jíst, když povinnost nosit roušky na veřejnosti zůstává, nebo se vše bude muset konzumovat takzvaně "pod gumičkou"?

"My si s kolegy včetně Hospodářské komory mysleli, že aspoň zareagují na naše návrhy, které jsme dali před týdnem na stůl," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

"Jejich podklady bereme velmi vážně, ale musíme si uvědomit, že i oni jsou pod tlakem členských základen a sledují své zájmy, takže my to bereme v potaz, ale rozhodnout musí vláda, aby to bylo co nejvíce spravedlivé," reagoval Havlíček.

