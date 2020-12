Podnikatelé mohou čerpat bonus souběžně s penězi z podpůrných programů

Pivovary už nemusí platit spotřební daň za pivo, které vylévají do kanálu, protože jim klesl odbyt kvůli zavřeným hospodám a restauracím. Garantuje jim to prezidentem podepsaný zákon. Nálada se může zlepšit také živnostníkům, protože ti budou moci brát tzv. kompenzační bonus, aniž by přišli o možnost čerpat peníze i z programů Covid-nájemné, Antivirus, případně také ošetřovné pro OSVČ.