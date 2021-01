Podnikatelé mohou mít kvůli paušální dani problémy! Nemusí dostat úvěr

Na první pohled se může zdát, že podnikatelům společnými odvody sociálního a zdravotního pojištění spojenými do paušální daně odpadne papírování. Odborníci ale varují, že se tomu podnikatelé nevyhnou.



"Aby mohli zaplatit paušální daň, tak zákon stanoví spoustu limitů, které jsou vázané na objem příjmů. To poplatník není schopný zjistit jinak, než že ty příjmy bude nějakým způsobem evidovat,“ řekla daňová poradkyně Simona Hornochová.



A to není jediné úřadování, které některé živnostníky čeká. "Podnikatelé, kteří před vstupem do paušální daně uplatňovali skutečné výdaje, by si samozřejmě měli vést i evidenci výdajů,“ varuje Hornochová.



Živnostníci nebudou muset podávat daňové přiznání. To jim ale naopak může v budoucnosti chybět, zejména pokud by si chtěli třeba vzít úvěr. Banky totiž právě na základě daňového přiznání posuzují jejich schopnost splácet a zatím netuší, jak tento mechanismus nahradí.



"Vzhledem k povinnostem, které nám ukládá zákon o spotřebitelském úvěru, nelze vyloučit, že v individuálních případech nebude možné příjem klientů s paušální daní standardně akceptovat,“ tvrdí mluvčí Komerční banky Michal Teubner.



"Paušální daň se bude platit až za rok 2021, tedy v roce 2022, což je otázka více než roku. Banka má čas na to, aby připravila postupy pro schvalování těchto případů,“ doplnil mluvčí ČSOB Patrik Mádle.



Čas ale nemají podnikatelé. Pokud se rozhodli přejít k paušální dani, museli to úřadům nahlásit do pondělka 11. ledna 2021. A to ti, kteří vydělávají do milionu korun ročně. Úřady jejich příjmy ale prý kontrolovat nebudou.