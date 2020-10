Podnikatelé se bojí o svou obživu. Vláda ale má prý už plán pomoci

"Pokud se situace nezmění, tak končíme," zhodnotil situaci majitel jednoho z pražských barů Jan Horešovský. "Rozhodně nás to připravilo o největší tržby a návštěvnost," prohlásila majitelka jihlavského fitness centra Jana Paulátová.



Gastronomie, kultura, sport, cestovní ruch. Oblasti, které pandemie srazila na kolena, podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) potřebují nakrmit jako první. A vláda už prý má plán.

RESTAURACE A HOTELY

Prodloužit Antivirus a COVID-Nájemné. To prý bude přínosné nejvíc. "Ti, co jsou v nájemních prostorách, tak bychom vyalokovali zdroje na jejich kompenzaci," přislíbil Havlíček.

CESTOVNÍ RUCH

"Budeme hledat přímou dotační podporu. Co se odvedlo na DPH, tak nějakou poměrnou část," řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).



Stát chce také pustit miliardu do takzvaného "sedačkovného". Rozdělí se mezi ty, kteří provozují zájezdy pro školy. "Co sedačka, to dostane formu dotace, pak je to také nastavené podle stáří autobusu," přiblížil Havlíček.

KULTURA

Pro kulturu je vyčleněno zhruba 750 milionů. Jednotlivci, podnikatelé i firmy by jednorázový příspěvek mohli dostat do konce roku. "By měli doložit kulturní historii a za to by měli dostat 60 tisíc korun," přiblížil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zhruba 750 milionů by mohlo jít také vystavovatelům a provozovatelům veletrhů.

POSILOVNY, KINA, BAZÉNY

Tato zařízení jsou zatím na chvostu. Program jejich podpory se teprve bude řešit. "Bude vycházet z toho, jaké mají oni standardní náklady," objasnil Havlíček.



V pondělí bude vláda schvalovat program COVID-Sport. Půl miliardy má pomoct zejména těm, kdo tratí na prodeji vstupenek.