Známému podnikateli hrozí vězení, měl po lidech střílet z brokovnice

Zakladatel jedné z největších autobusových firem v Česku Jiří Vařil může skončit až na osm let ve vězení. Před dvěmy lety měl střílet z brokovnice po turistech a o pár měsíců později zase baseballovou pálkou ohrožovat skupinu lidí v Turnově. A naposledy naboural na parkovišti v Liberci do aut a pak i do domu.