Podnikatelé tepou vládu kvůli rozvolňování! Hlasujte v ANKETĚ

"Vaše nerozhodné jednání a lavírování s tím, zda od pondělí budou či nebudou otevřeny provozovny a služby, kterým jste zakázali fungovat, je pro malé podnikatele a živnostníky nepřijatelné. Zjevně neberete v úvahu, že provozovny je třeba připravit a zásobovat, že restaurace a mnohé krámky nelze jen tak otevřít z hodiny na hodinu," vytýkají Podnikatelské odbory ministru zdravotnictví i vládě.

Podnikatelé a živnostníci mají podle nich pouze dvě možnosti – risknout to a utratit další peníze na přípravu provozovny i za cenu toho, že znovuotevření nemusí přijít, nebo raději nechystat nic. Pak ale nebudou mít šanci rychle znovu otevřít v případě, že zákaz v pondělí padne.

Anketa Mají se v ČR od příštího týdne rozvolnit protiepidemická opatření? Ano 36 5837 hlasů Ne 63 10536 hlasů Nevím/Je mi to jedno 1 236 hlasů Hlasovalo 16609 lidí.

"Uvědomte si, že rozhodujete o osudech konkrétních lidí, ne o nějaké bezejmenné mase, a že vaše rozhodnutí zásadně ovlivňují životy rodin malých podnikatelů a živnostníků. Uvědomte si, že jste těmto statisícům občanů naší země zakázali pracovat! Žádáme vás, abyste vzali situaci malých podnikatelů a živnostníků vážně, abyste se přestali vymlouvat na "koronakrizi", a abyste začali tuto zemi konečně zodpovědně a kvalitně řídit ve prospěch jejích občanů," nešetří kritikou odbory.

O tom, jak to bude s rozvolněním a znovuotevřením některých podniků, se totiž rozhodne až v neděli na mimořádné schůzi vlády. Ministři v otázce rozvolnění nejsou jednotní. Zatímco Blatný tvrdí, že nedělní schůze je vstřícným krokem, aby provozovny mohly znovu otevřít už v pondělí, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) je skeptický a dle svých slov by nerad, aby se opakovala situace z léta.

"Čísla nepadají tak rychle, jak bychom si přáli," prohlásil. V podobném duchu se vyjádřil i předseda vlády Andrej Babiš (ANO). "Situace stále není dobrá. Čísla nakažených neklesají podle plánu a našich představ," napsal na svůj twitter.

Zoufalí jsou především sami provozovatelé restaurací a obchodů, které kvůli vládním nařízením musely zůstat zavřené. "Tak budeme doufat, že to opravdu otevřou. Teď nás čeká maraton sanitárek, inventur a dalšího. Vyděláváme až večer. Jestli lidi budou chodit v sedm na koktejly a my jim v půl desáté zamáváme, bojím se, aby to vůbec zafungovalo," svěřil se TV Nova Dominik Žitný, provozní baru v centru Prahy.

Většinu provozovatelů nedostatek jakýchkoli informací téměř dohání k šílenství. "Je to pro mě šokující - rozvolňovat tak, že se to restauratér dozví večer před plánovaným otevřením. Je to katastrofa pro kuchaře a majitele, chtěl bych vidět pana ministra u mě v restauraci, jak by uvařil za pár hodin oběd a bojím se toho, že se nakonec neotevře a suroviny vylejeme do kanálu," popsal brněnský šéfkuchař Petr Erin Kováč.

"Teď se tedy v neděli dozvíme, jestli budeme rozvolnění nebo ne, a v pondělí půjdeme do práce? Takže já budu celý pondělí obvolávat klientky a nabízet jim termíny. Já už nemám nic našetřeno a je to problém," zuří Liběna Michalcová Barabášová, majitelka vlasového studia v Písku.

Situace se dotkla také sportovců – znovuotevření zoufale vyhlížejí také majitelé fitcenter, soukromí trenéři nebo lektoři například jógy, majitelé fotbalových klubů a s nimi i instruktoři autoškol, pořadatelé kulturních akcí, a dokonce i kněží.

"Připravení jsme, je otázkou, jaké budou podmínky, nevíme přesně, jaké to bude a nebude. Je to náročné, měli jsme na jaře štíty, špatně v tom vidíte, ten štít už dáme, ta viditelnost je ale problém," popsala Jaroslava Fundová, majitelka plzeňského kadeřnictví a nehtového studia.

Brněnská kadeřnice Andrea Vašková je o poznání méně optimistická. "Už by bylo na čase konečně otevřít, tohle je úplně neúnosné. Myslím, že v pondělí neotevřeme, že fungovat nebudeme," řekla reportérům TV Nova.