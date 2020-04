Podpora, ošetřovné, pětadvacítka. Spočítejte si, co můžete mít od státu

"Pořád je tady sociální systém!" upozorňovala několikrát ministryně financí Alena Schillerová, když čelila otázkám na vládní podporu pro živnostníky, podnikatele i běžné zaměstnance. Jednou z jeho složek, po které podle ekonomů v příštích týdnech a měsících sáhne mnohem více lidí, než jsme si v poslední době zvykli, je podpora v nezaměstnanosti.

Na tu má nárok ten, kdo byl během posledních dvou let před zařazením do evidence Úřadu práce alespoň 12 měsíců zaměstnán, provozoval jinou výdělečnou činnost, ze které přispíval do důchodového pojištění, či může uplatit tzv. náhradní dobu zaměstnání, například pečoval o dítě do 4 let věku, byl dočasně práce neschopný či pobíral invalidní důchod na III. stupeň invalidity.

Délku, po kterou je možné pobírat podporu, určuje věk žadatele o zaměstnání. Lidé mladší 50 let ji budou pobírat pět měsíců, lidé v rozmezí od 50 do 55 let pak osm měsíců a lidé starší 55 let pak jedenáct měsíců.

Pro určení výše podpory je důležité to, kolik jste vydělávali před ztrátou zaměstnání. Obecně platí, že první dva měsíce je podpora 65 % z průměrného čistého měsíčního výdělku, další dva měsíce je to 50 % a pak do konce období, kdy máte na podporu nárok, je to 45 %.

Podpora je ale zastropovaná na 0,58násobek průměrné mzdy, maximum je tak 19 388 v prvních měsících, kdy vzniká nárok. Ale pozor, pokud dostanete odstupné třeba ve výši tří platů, můžete začít pobírat podporu až od 4. měsíce. Pokud byste dali výpověď sami, od začátku pobíráte jen 45 % svého předešlého čistého platu. Kolik byste mohli pobírat vy, tak nejlépe zjistíte v následující kalkulačce:

Spočítejte si, na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti budete mít případně nárok:



V souvislosti s pandemií Covid-19 se změnila pravidla pro ošetřovné. Nárok na něj mají rodiče dětí mladších 13 let (dřív to bylo 10 let), případně starších dětí, které navštěvují školu a jsou zároveň handicapované. Stejně tak nárok mají ti, kteří musí zůstat doma s handicapovaným, který s nimi žije ve společné domácnosti, a zavřeli mu zařízení sociálních služeb, jako jsou denní stacionáře.

Rodiče se v péči mohou neomezeně střídat. Ošetřovné je vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření a to do chvíle, než se zase školy otevřou. Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. U OSVČ vyplácí podporu ministerstvo průmyslu a obchodu a činí 424 Kč za každý den ošetřování člena rodiny.



Spočítejte si výši ošetřovného:

Pětadvacítka

Poslanci tento týden schválili také podporu OSVČ, tzv. kompenzační bonus. Dostat jej mají ti, kteří museli kvůli vládním opatřením omezit své podnikání. Pokud museli zavřít či výrazně omezit provoz po celé období, tedy od 12. března do konce dubna, náleží jim podpora ve výši 25 tisíc korun.

Pokud patří mezi ty, u jejichž podnikání vláda v průběhu epidemie podmínky zmírnila a umožnila opětovné otevření provozovny, náleží takovým podnikatelům kompenzace 500 Kč za každý den. Peníze se nedaní, není potřeba dokládat výpadek příjmů, stačí jen čestné prohlášení. Zákon ale musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Podle ministryně financí Schillerové by se ovšem lidé měli dočkat peněz ještě do konce dubna.

Podle portálu Peníze.cz mohou peníze získat i ti, kteří si podnikáním jen přivydělávají, nesmí být ale zároveň zaměstnáni. Bonus tak mohou získat třeba studenti, důchodci či lidé na rodičovské dovolené. Zároveň nemusí být OSVČ epidemií koronaviru postižena tak, že jí vláda rovnou nařídila provozovnu zavřít, nárok mají i ti, kteří přišli o příjmy z důvodu vlastní karantény či třeba kvůli nutnosti pečovat o dítě.

Kompenzační bonus lze kombinovat i s další podporou, kterou vláda podnikatelům přislíbila – tedy například s šestiměsíčními prázdninami na sociální a zdravotní pojištění, nemocenskou, ošetřovným pro OSVČ, ale také se starobním a invalidním důchodem, rodičovskou či mateřskou. Nikoliv však s podporou v nezaměstnanosti, dávkami hmotné nouze a příspěvkem na bydlení.





Mimořádná pomoc až 51 150 Kč!

Od Úřadu práce lze získat i dávku mimořádné okamžité pomoci. Musíte ale spadat do jednoho z šesti kritérií, pro které je určena – nesplňujete podmínky pro jiné dávky, ale hrozí vám vážná újma na zdraví, zasáhne vás mimořádná vážná událost, potřebujete uhradit nezbytný jednorázový výdaj, vzniknou vám náklady spojené s úhradou nebo opravou nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby, potřebujete pomoc s úhradu nezbytného jednorázového výdaje související se sociálně právní ochranou dětí, případně hrozí vám sociální vyloučení. Podmínky, příklady na co lze peníze žádat a návod, jak to udělat, najdete ZDE.