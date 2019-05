Klausova poradce Jakla zmlátili podruhé za týden! Zbili ho ve Zlíně

Útoky na Ladislava Jakla, extajemníka prezidenta Václava Klause a člena Rady pro rozhlasové vysílání, neustávají. Poté, co na něj v sobotu zaútočil muž pražském metru, jej opět ve středu uhodil útočník při snídani v hotelu ve Zlíně.

Druhý útok na Ladislava Jakla se odehrál ve středu ve Zlíně, kam jel na filmový festival. Toho se zúčastnil jako člen Rady pro rozhlasové vysílání. "Dostal jsem v hotelu u snídaně zezadu ránu do ledvin za doprovodu vulgarit. Dotyčný mi řekl, že mě schválně udeřil do místa, které mě po sobotním útoku nejvíc bolí," popsal Ladislav Jakl pro TN.cz.



"Řešit to nechci, kašlu na něj. Zrovna jedu z Vojenské nemocnice. Dostal jsem injekce, určitě to pomůže," doplnil Jakl. Policii zatím nic nehlásil. "Nemáme napadení evidované, proto se jím nezabýváme," uvedla zlínská policejní mluvčí Lenka Javorková.



Pražská policie již vyhlásila pátrání po útočníkovi a jeho kamarádovi, kteří Jakla napadli v sobotu. Incident se měl odehrát v pražském metru linky B mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky.



Útočník se nejdříve Jakla zeptal, je-li to skutečně on. "Když se mu dostalo kladné odpovědi, tak okamžitě zaútočil údery do oblasti hlavy, načež oba aktéři upadli na zem. Jakmile souprava zastavila ve stanici Náměstí Republiky, zvedl se útočník z podlahy vagónu a i s kamarádem, který celé události pouze přihlížel, odešli neznámo kam," popsal pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.



Policie při pátrání prosí o pomoc veřejnost. Případní svědkové se mohou policistům ozvat prostřednictvím linky 158.