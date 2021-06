Podvod "americký voják": Podvodníci zkouší starý trik už i na muže!

Častý podvod s názvem "americký voják" funguje obyčejně na sociálních sítích tak, že údajný člen americké armády osloví ženu bez partnera a snaží se působit na její city a vyvolat v ní sympatie. Pak ale po ní začne chtít peníze. Někdy ne přímo, ale třeba na to, aby jí mohl poslat cennou zásilku.



Podvodníci si ale uvědomili, že mají možnost své záludné triky vyzkoušet i na osamělé muže. Slovenská policie proto vydala varování před údajnými americkými vojačkami či jinými členkami armády, jež za svými na první pohled upřímnými a emotivními zprávami ukrývají jen touhu po penězích.



Přidala i konkrétní případ, který jí zaslal jeden z fanoušků. "V tomto případě vystupuje falešný profil na instagramu. Oslovil muže, navázal s ním kontakt, lichotil mu, a nakonec mu předložil smyšlený příběh, který končí vždy tím, že 'přítel potřebuje peníze'," popsala policie.



"Podvodník se dostal do stádia, kdy se zajímal o osobní údaje možné oběti a kdyby získal její důvěru, jsme přesvědčení, že by došlo k požadavku na zaplacení poplatku. Podvodník v tomto případě operoval s tím, že má k dispozici 1,5 milionu amerických dolarů (asi 30 milionů korun, pozn. red.) a chtěl se o ně podělit," doplnila policie.



Profil byl vedený jako 29letá seržantka Perpetual Olistová, která měla působit jako vojenská zdravotní sestra v Jemenu. Níže se můžete podívat na náhled jejího profilu a zprávy, které napsala.

GALERIE: Falešný profil 1 / 5 Zdroj: Policie SR Falešný profil - 1 5 fotografií Zobrazit celou galerii



"Mně taky psala americká velitelka ze základny v Afghánistánu, že se chce podělit o 1,5 milionu dolarů, ale chtěla zaplatit za balík 1500 eur (asi 38 tisíc korun), tak jsem ji poslal do p**i," podělil se o svou neradostnou zkušenost Marek.



Redakce TN.cz oslovila české policejní prezidium, jestli se takové podvody objevují i v Česku. "Jestli se takový podvod objevil v cizině, tak je na 100 procent i u nás. Dají to do překladače a rozešlou co nejvíce lidem," uvedlo prezidium. Na pozoru by se tak měli mít i čeští muži.

Anketa Už jste se setkali s podvodníky na sociálních sítích? Ano, je to velmi častý problém 75 12 hlasů Ano, ale není to moc časté 0 0 hlasů Ne, ještě se mi to nestalo 25 4 hlasy Hlasovalo 16 lidí.

Pokud na nějakého takového podvodníka narazíte, je nejlepší nereagovat a zprávy smazat. Pokud jste jim poslali platební údaje, oznamte to co nejdříve policii a bance. "Je dobré však mít na paměti, že pachatelé často působí ze třetích zemí, jejich vypátrání, potrestání a získání peněz zpět je téměř nemožné," poznamenala slovenská policie.