Podvod jako z filmu: Falešný americký pilot vylákal z Češky desetitisíce!

Začalo to jako většina těchto případů. Na internetové seznamce se na jaře muž představil důvěřivé ženě jako James Greg, pilot dopravních letadel ze Spojených států. "Po několika týdenní komunikaci a několika videohovorech dostal pilot nápad, že by za svou milou mohl přiletět do Prahy. Jenže James Greg, jak se ženě představil, neměl na tento výlet dostatek peněz. Proto požádal, jestli by mu na účet neposlala 1000 dolarů, což se také následně stalo,“ popsal klasický postup mluvčí policie Jan Daněk.

V den příletu jela důvěřivá žena čekat na svého milovaného pilota na letiště. Bohužel marně. "Ani po třech hodinách se nedočkala a jela zpátky domů. V tu chvíli se celá věc začala komplikovat. Zazvonil jí totiž telefon, kde se na druhém konci ozval ukrajinský policista, který tvrdil, že Jamese zadržují kvůli nesrovnalostem s cestovními doklady a aby ho pustili, tak žádají zaslaní kauce ve výši přes 2500 dolarů. I tuto částku žena ihned uhradila v naději, že pilota brzy uvidí,“ uvedl mluvčí Daněk. Samozřejmě ale neviděla ani pilota, ani peníze.

Celým případem se nyní zabývají policisté z Horních Počernic pro podezření ze spáchání trestného činu podvod a pátrají po muži, který ženu připravil o více než 80 tisíc korun. Pravděpodobně se jedná o cizince, který mluví anglicky a mohl by pocházet z Rumunska nebo z Ukrajiny.

"Samozřejmě nemůžeme vyloučit ani to, že podvodník zneužil cizí fotografie a muž na nich nemusí mít s případem nic společného. Nicméně poškozená tvrdí, že videohovory probíhaly s mužem, který je na fotkách. Jestli ho tedy někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Zároveň by tento případ měl sloužit jako odstrašující a každý měl vzít rozum do hrsti před tím, než někomu cizímu pošle peníze,“ uzavírá mluvčí policie Jan Daněk.