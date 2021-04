Nový trik podvodníků! Vydávají se za bankéře. Lidé už přišli o miliony

Na policii už se přihlásilo nejméně 60 podvedených, ale zřejmě jich bude ještě mnohem víc. Škoda, kterou podvodníci způsobili, už dosahuje několika milionů korun.



Podvod je totiž připravený velmi profesionálně a působí tak důvěryhodně. Podvodníci dopředu znají poměrně přesné údaje o své budoucí oběti. Například znají banku, telefonní číslo a další údaje. Na začátku je pak telefonát, který vyvolá dojem, že oběť mluví s pracovníkem banky. Dokonce i číslo, ze kterého volají, je totožné s číslem banky.



Majitel účtu se dozví, že právě na jeho účtu probíhají nestandardní pokusy o převedení peněz a že má co nejrychleji peníze převést na bankou určený bezpečný účet. Důvěryhodnost ještě zvýší to, že podvodník mluví perfektní češtinou a hovor působí, jako by byl z call centra banky.



Po několika minutách pak zatelefonuje falešný policista a tvrdí, že už policie vyšetřuje útok hackerů a že se oběť nemusí bát své peníze přeposlat na údajný bankou uvedený účet. Nemusíme připomínat, že peníze pak skončí na cizím a většinou zahraničním účtu.



Poslední útoky byly zaměřené především na vyšší částky v řádech nejen desítek, ale i stovek tisíc korun.