Pozor na žádosti o přátelství na facebooku! Jak poznat podvodníky?

Policie Pardubického kraje informovala před podvodnými žádostmi o přátelství, které se začínají množit na sociálních sítích. Případů by mělo být více než tisíc. "Není to žádná novinka, tato legenda už několikrát proběhla sociálními sítěmi, přesto počet podvedených lidí i v našem kraji stále narůstá," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Před falešnými žádostmi varují své přátelé i lidé na facebooku. V některých případech však uživatelé už o peníze přišli. Z účtu jim pak zmizelo například 600 korun. "Podvodníci okopírují již existující profil na sociální síti a přátelům osoby (které profil patří), zašlou žádost o přátelství znovu. "Kamarád" bez řádného ověření už druhé přátelství potvrdí, po chvíli obdrží zprávu s prosbou o telefonní číslo, důvěřivý člověk mu pošle telefonní kontakt a tím je jen krůček od problému," vysvětlila Maturová.

Pachatel poté poprosí "svého kamaráda", aby mu poslal na jeho číslo kód. Například se může vymlouvat, že má problémy se svým mobilem a nemůže napsat do soutěže, kam se přihlásil. "Ti nejdůvěřivější lidé, někdy i děti, s tím nemají problém, myslí si, že pomáhají například Honzovi Novotnému, kterého moc dobře znají, ale přeposláním zprávy z platební brány "naservírují" kód pachateli," doplnila mluvčí.

Kód pak dotyčný zadá do programu a začne si nakupovat různé věci. Problém je v tom, že za nic neplatí. "Platbu uhradí podvedený člověk. Co skutečný Honza Novotný? Ten nic netuší do chvíle, dokud se ho někdo z obezřetných kamarádů nezeptá osobně nebo telefonicky na to, zda za žádostí o přátelství stojí opravdu on sám," informovala Maturová.

Pokud se dostanete do stejné situace, je důležité si ověřit, zda se jedná opravdu o vašeho kamaráda. "Na opravdové přátele většinou máte telefonní kontakt, tak mu zavolejte a než nějaké přátelství potvrdíte, upřednostněte osobní komunikaci," dodala Maturová. Dále také neposílejte jiným lidem kódy určené k platbě.

Policie zveřejnila příklad podvodné sms: