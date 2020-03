Podvodník připravil seniorku o 130 tisíc! Má ale polehčující okolnost

Dobrý konec má na Orlickoústecku pátrání po falešném energetikovi, který připravil seniorku o více než sto třicet tisíc korun. Po roce policie podezřelého našla a on ženě všechny peníze do koruny vrátil.

Muži je 21 let. S 76letou seniorkou se nikdy nepotkal, ale do úzkých ji měl dostat sérií telefonátů. Údajně tvrdil, že má žena u energetiků dluh. Přesvědčil ji, že ho musí neprodleně uhradit a postupně z ní dostal přes sto tisíc korun tak, že žena peníze posílala na nejrůznější účty.

Orlickoústečtí kriminalisté začali spolupracovat s lanškrounskými policisty a podezřelého muže nakonec vypátrali. Obvinili ho z podvodu a u soudu mu hrozí pět let vězení. U výslechu tvrdil, že se dostal do finančních problémů, a polehčující okolností by mohlo být, že částku 130 930 korun uhradil.

Případ je mimořádný tím, že podobná trestná činnost se jen těžko odhaluje. Starší lidé si mnohdy nepamatují detaily, jak podvodníci vypadali. Počet případů okradených seniorů nebývá příliš vysoký a v součtu lidé důchodového věku ročně mohou napříč republikou přijít až o miliony korun.

Navíc když se pachatel ocitne v policejních rukách, v mnoha případech už peníze ani nemá. Policisté se snaží šířit mezi seniory osvětu.

Základními radami jsou nepouštět cizí lidi k sobě domů a v případě, že je kontaktuje opravář, pracovník úřadu nebo jiných služeb, měli by trvat na předložení služebního průkazu. Ještě lepší je si jeho totožnost ověřit u instituce, na kterou se takový člověk odvolává.