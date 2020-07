Podváděli na webu, vydělali miliony! Velký PŘEHLED rizikových e-shopů

Policisté zadrželi trojici mužů, která je podezřelá z provozování několika podvodných e-shopů. Dva z jsou ve vazbě, třetí putoval rovnou za mříže. Podvedených, kteří zaplatili za objednané zboží, jsou nejméně čtyři stovky, škoda se šplhá do milionů korun.

Zásah v jednom z pražských bytů udělal tečku za sérií několika podvodných e-shopů. Ty podle kriminalistů zakládala trojice mužů a přes internet z lidí vylákala asi tři miliony korun.



Podle kriminalistů měli podvodníci všechno dokonale promyšlené. Nevědomky za ně černou práci odvedli takzvaní bílí koně.



Ještě před spuštěním e-shopu pro ně proto vytvořili pracovní místa. "Aby nakupující, když bude zkoušet telefonickou linku, když se bude snažit poptat na to, jaký má status té objednávky, tak aby mu ten telefon někdo zvedl," vysvětlil Pavel Schweiner z oddělení kybernetické kriminality policie Olomouc.



Zákazník si za peníze u podvodníků objednal třeba myčku, mobilní telefon nebo nářadí. Peníze ale putovaly na účet legálního, už zaběhnutého e-shopu. Jenomže objednaná zásilka už přes kurýra a falešný e-shop dorazila k nastrčenému skladníkovi. Původní zákazník tak neměl ani peníze, ani objednané zboží. Důmyslný systém fungoval vždy jen pár dnů, než e-shop trojice podvodníků zrušila.

"Takový e-shop bohužel od prvotního spuštění fungoval pět až osm dní, osm dní, to už je opravdu velká hranice," vyložil Schweiner.



Autorům podvodu hrozí až osmileté vězení. Kriminalisté zároveň nevylučují, že podvodných e-shopů z jejich dílny je podstatně víc. A stejně tak i podvedených. Vyšetřování proto dál pokračuje.



Seznam e-shopů skupiny podvodníků: cleverelektro.cz, elektroking.cz, maxmobil24.cz, elektrospace.cz, topstore.cz, efouny.cz, alltronix.cz, jixstore.cz, oneelektro.cz, gmstore.cz, smartyx.cz, smartall.cz, turtlee.cz



Nejsou to ale jediné podezřelé webové stránky. Jejich seznam pravidelně aktualizuje Česká obchodní inspekce (ČOI) a redakce TN.cz vám přináší jejich přehled i s popisem.

Mnohé podvodné internetové stránky využívají opuštěné domény. Hledáte například veterináře, místo toho na vás vyskočí nabídka oblečení.



Často jsou také podezřelé stránky zaměřené na lidi se zdravotními problémy, například na cukrovkáře nebo obézní lidi, případně nabízí různé zázračné vitamínové přípravky nebo zneužívají koronakrize. Ničím výjimečným nejsou ani stránky se zaměřením na kryptoměny.



Doporučení policie pro nakupující na internetu:



- Zjistěte si co nejvíce informací o prodávajícím – reference z více portálů



- Neobjednávejte zboží u prodávajícího bez recenze, v případě negativních či nízkého počtu recenzí se mu raději vyhněte



- Nikdy nezasílejte peníze předem na účet prodávajícího, kterého neznáte



- Pokud internetový obchod nabízí platbu pouze převodem na bankovní účet bez možnosti jiné platby (dobírky, v hotovosti při osobním vyzvednutí a podobně), zboží nekupujte



Seznam rizikových e-shopů podle ČOI za poslední měsíce:

suga-product.com/cz

Na webových stránkách je nabízen naprosto neznámý výrobek jako pomoc pacientům při cukrovce, který není registrovaný u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jako prodejce je uvedena firma z Panamy, která se objevuje u celé řady rizikových e-shopů, viz níže. Spotřebitel je na tyto stránky odkazován ve spamech, které se šíří elektronickou poštou. Česká obchodní inspekce nákup zde považuje za rizikový.



flexaplus-24.com/cz

Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva. Před nákupem na těchto stránkách varuje Česká obchodní inspekce i Státní ústav pro kontrolu léčiv.



vitaminnatural.com

Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva. Před nákupem na těchto stránkách varuje Česká obchodní inspekce i Státní ústav pro kontrolu léčiv.



vigor-book.com/cs/levasan-maxx-recenze-cena-diskuze-lekarna-kde-koupit/

Internetové stránky slibují například přípravek Levasan Maxx, před kterým varuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Obchodní podmínky zcela chybí, další informace na stránkách jsou nedostatečné. Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, vůči komu může nárokovat svá práva. Česká obchodní inspekce na základě informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv před těmito stránkami varuje.



cz1.alkozerond.com

Internetové stránky, na které se dostanete nejčastěji na základě spamů v elektronické poště, slibují neznámý přípravek na boj proti závislosti na alkoholu. Další informace na stránkách jsou zcela nedostatečné. Jako provozovatel je uvedena údajná firma z Panamy, která figuruje u celé řady dalších rizikových webů. Na stránkách odbíhá odpočítávání času, aby spotřebitel byl tlačen k rozhodnutí a neměl čas o nákupu přemýšlet. Lékař, údajně jménem Štěpán Kožešník, který přípravek na stránkách propaguje, nemá záznam v žádné seriózní instituci: na univerzitě, v nemocnici, ani ve specializovaném ústavu. Před nákupem na těchto stránkách Česká obchodní inspekce varuje.



keenvyprodej.cz

Opuštěnou doménu koupil neznámý subjekt. Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva. Před nákupem na těchto stránkách Česká obchodní inspekce varuje.



pandora-akce.cz

Opuštěnou doménu koupil neznámý subjekt. Název domény neodpovídá nabízenému zboží, tím je především obuv. Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva. Vyžadována je platba předem kartou, peníze odcházejí v čínských juanech. Před nákupem na těchto stránkách Česká obchodní inspekce varuje.



zirovnice.eu

Opuštěnou doménu koupil neznámý subjekt. Název domény neodpovídá nabízenému zboží, tím je především obuv. Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva. Před nákupem na těchto stránkách Česká obchodní inspekce varuje.



a-cz-bright-skin.natural-sales.com

Internetové stránky, na které se dostanete nejčastěji na základě spamů v elektronické poště, nabízejí téměř zázračný výrobek na pleť. Obchodní podmínky v češtině zcela chybí, další informace na stránkách jsou nedostatečné. Jako provozovatel je uvedena údajně firma, která figuruje u mnoha jiných rizikových e-shopů. Před nákupem na těchto stránkách Česká obchodní inspekce varuje.

btcsystemsoftapp.com

Stránka láká spotřebitele k zázračnému zbohatnutí na kryptoměnách. Míří sem spotřebitelé nejen z reklamních lživých e-mailů, kde zázračné zbohatnutí má slibovat Leoš Mareš, jde však o smyšlené údaje a rozhovor, který neexistoval. Stránka zneužívá kryptoměny k nalákání dalších na údajné investice a zázračné zbohatnutí a periodicky obměňuje příběh a mění domény. Webové stránky uvádějí lživé a zastaralé informace o investici do kryptoměny či na burzách, aby to vypadalo, že investice se jedině vyplatí. S ohledem na nedostatečné informace na webu nejen o provozovateli, dále neinformování o právech pro spotřebitele, Česká obchodní inspekce vyplnění formuláře a případné zaplacení zde považuje za rizikové.



www.btc-czech.com/cz/

Stránka se otevře teprve po rozkliknutí reklamy, viz obrázek reklamy (https://www.coi.cz/btc-czech-com/). Mareš se skutečně vyjadřoval v České televizi, tento záběr a zmínka v Událostech ČT ale byla kvůli tomu, že známý moderátor reagoval na to, aby lidé nosili roušky. Po prokliku se však zobrazí lživý text a smyšlený rozhovor s Danielem Takáčem o úžasné šanci zbohatnout. Stránka pak láká spotřebitele zadat údaje na anonymním webu btcsystemsoftapp.com a investovat do zázračného zbohatnutí v kryptoměnách. Před těmito stránkami ČOI varuje, web je anonymní a údajně zaručené zbohatnutí se opírá o zkreslená fakta.

