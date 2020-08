Horoskop na pondělí 31. srpna: Užijte si čas s vaším partnerem

Beran

Poslední den v měsíci se v práci s nikým nehádejte, i když nálada bude poměrně nevyzpytatelná. Uvidíte, že pokud si zachováte nervy, ocení to nejenom šéf, ale i vaše zdraví. Navíc vám zbude více energie na domácí záležitosti. A jaké to budou, už záleží také na vás.

Býk

V oblasti lásky se vám daří. Venuše vám ze znamení Raka dává větší citovou angažovanost. Budete tak mít jeden dobrý nápad za druhým a váš partner si bude připadat jako v nějaké romantické reality show, coby obletovaný hlavní hrdina všedního dne.

Blíženci

Netroufáte-li si obrátit se s jistou záležitostí na šéfa, zkuste to probrat ještě doma s rodinou, třeba vám dají zajímavý tip, který budete moci využít a získat znovu pevnou pracovní půdu pod nohama. V nejhorším to odložíte ještě o nějaký ten den.





Rak

Doma na vás dnes budou obzvláště hodní, protože jste poslední dobou pracovali jako praví workoholici a oni si vás nyní budou chtít nejenom rozmazlit, ale také patřičně ozdravit vaše namáhané tělo. Dejte jim volnou ruku a nechte se jednou také hýčkat.

MĚSÍČNÍ TAROT NA ZÁŘÍ!

Zajímá vás, na co se můžete v září těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!



Lev

Neškorpěte se s partnerem na veřejnosti, pokud si nepřejete, aby vás okolí pomlouvalo a domýšlelo si, že máte partnerské neshody. Ovšem víte, co se říká, co se škádlívá, to se rádo mívá. Takže pokud se vám to nepovede, také nevadí, aspoň potvrdíte pravidlo.





Panna

Vaše paměť dnes bude mírně stávkovat a vy budete mít potíže vzpomenout si na některá jména svých známých. Netrapte se proto, většinou čím větší snaha, tím větší bude vaše okno. Raději to nějak zamluvte a uvidíte, že si za chvíli zase vzpomenete.

Váhy

Využijte poslední srpnový den pro studia! Bude se vám dařit taky pracovně, finančně a při investování do domácnosti. I v oblasti lásky jste v dobrém rozpoložení. Není žádné vyznání, které byste nedovedli dát zdárně a s citem dohromady. A navíc i přesvědčivě, což je hlavní.

Štír

Zkuste se zamyslet, kdy jste se naposledy věnovali plnění si snů. Jsou stejně důležité jako vaše běžná práce, tak si na chvíli v klidu sedněte a vzpomeňte si napřed, o čem jste snili a pak zkuste udělat alespoň malý krůček blíže ke splnění těchto snů.

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Střelec

Budete mít dnes tak trochu pocit, že vás nikdo nechápe a nikdo se o to ani příliš nesnaží. Nenechte si zkazit náladu, protože jinak vám ještě bude okolí dělat zrcadlo a vedle nechápavých obličejů, uvidíte i spoustu zamračených lidí, což vám nepřidá.

Kozoroh

Jupiter ve vašem znamení vám dává skvělé možnosti rozvíjet své schopnosti a následně je výhodně finančně zúročit. Je zde i vysoká šance, že se podíváte do zahraničí. Musíte se jenom umět rychle rozhodovat a nenechat si utéci žádné zajímavé věci.

Vodnář

Netrapte se, pokud se vám při dnešku nepodaří dotáhnout do zdárného konce všechno, co jste si předsevzali. Máte spoustu času dokončit úkoly ještě v termínu, takže se zbytečně nestresujte vlastními šibeničními lhůtami a raději si trochu odpočiňte.

Ryby

S děním okolo vás vám to dnes přijde jako v nějaké bláznivékomedii. Navíc vás ještě všichni budou brát jako hlavního hrdinu, takže místo abyste se v klidu aklimatizovali na rozjezd pracovního týdne, budete muset řešit jednu bláznivější věc za druhou.